Bebeği enfeksiyondan ‘koza’ yöntemi ile koruyun

Yeni doğan bebekler, bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmediği için bulaşıcı hastalıklara karşı en savunmasız gruplar arasında yer alıyor. Bebekler ve henüz aşıları tamamlanmayan küçük çocuklarda grip (influenza) ve RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) hastalıkları daha ağır seyrederek, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bebeklerdeki bu risklerde ebeveynler ve diğer aile bireylerinin de aktif rol oynadığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Utkucan Uçkun, bulaşıcı hastalıkları önleme yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

ÖPMEYİN!

Bunun için 'Koza stratejisi' yöntemini öneren Uzm. Dr. Uçkun, "Bu yöntem ebeveynlerin, kardeşlerin, büyükanne, büyükbaba ve bakıcıların yeni doğan bir bebek için güvenli bir ortam oluşturmasının bir yoludur. Bu korunaklı alanda herkes mikropları bebekten uzak tutmaya çalışır. Akrabaların aşıları günceldir ve el yıkama başta olmak üzere önemli hijyen kurallarına dikkat ederler. Küçük çocuklara, özellikle öksürüyorlarsa veya hasta hissediyorlarsa, bebeği öpmemeleri veya çok yaklaşmamaları öğütlenir" dedi.

VİRÜSLERE KARŞI SAVUNMASIZLAR

Yenidoğanların virüs ve bakteri kaynaklı hastalık geliştirme olasılığının, büyük çocuklara ve yetişkinlere göre daha yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Uçkun, şunlara dikkat çekti: "Bağışıklık sistemleri henüz çoğu enfeksiyona nasıl direneceğini öğrenmemiştir. Aşı desteğine ihtiyaçları vardır, ancak bazılarını yaptırmak için henüz çok küçüktürler. Bebekler, boğmacaya karşı koruma sağlayan aşının ilk dozunu 2 aylık olana kadar, grip aşısının ilk dozunu ise 6 aylık olana kadar alamazlar. Gebeliğin 3'üncü 3 aylık döneminde gebenin bu enfeksiyonlara karşı aşılanması, bebeği doğumdan sonra bir süre koruyabilse de bebeğin kendi bağışıklığını sağlayabilmesi için kendisinin aşılanması gerekir. Bu süre zarfında aile bireyleri, bakım verenler veya yenidoğanla sıkı temasta olacak kişilerin, aşılarını güncel tutmaları ve hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir."



KREŞE GİDEN KARDEŞE TAKİP

Ebeveynlerin, yeni doğan bebeğin kardeşlerinin gittiği kreş veya okullardaki hastalık belirtilerini takip etmesi gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Uçkun, "Koza stratejisi, yeni doğan bebeği boğmaca, grip ve RSV gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Bu enfeksiyonlar solunum problemleri, zatürre, nöbet veya beyin dokusu hasarı gibi ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. Yeni doğmuş bir bebeği kozaladığınızda, onun hasta olma olasılığını, bakteri ve virüslere maruz kalmasını dolaylı olarak azaltabilirsiniz" dedi.



AŞILAMA ÇOK ÖNEMLİ

AŞILARIN, milyonlarca çocuğu bir zamanlar yaygın olarak görülen çok sayıda tehlikeli hastalıktan uzak tutarak, güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Uçkun, şöyle dedi: "Boğmaca, hapşırma ve öksürme yoluyla yayılır. Çoğu yenidoğan, bu mikrobu sıkı temas halinde olduğu insanlardan kapar. Boğmaca, yenidoğanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Ancak etraflarındaki herkes aşılarını güncel tutar ve 'koza stratejisi'ne bağlı kalırsa, bebeklerin hastalanma olasılığı oldukça düşüktür. Anneler ve bebekleri genellikle birlikte hastalanırlar. Bu nedenle bebek doğmadan önce ve sonrasında hem annenin hem de bebeğin mümkün olduğunca sağlıklı olmalarını isteriz. Anne adaylarının grip, RSV ve boğmaca aşılarını güncelleme amaçlı kendi doktorlarına danışmaları önemlidir."