Uzmandan sömestir uyarısı: Bu hatayı yapan ikinci döneme zor başlıyor

Karne sevinci yaşayan ve sömestir tatiline başlayan milyonlarca öğrenci için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Yoğun geçen bir eğitim-öğretim döneminin ardından sömestir tatilinin, eğitim takviminde yalnızca bir ara olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Hamdi Karakaş, bu sürecin akademik ve psikolojik açıdan bir 'yenilenme eşiği' olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Tatilin nasıl değerlendirildiğinin, ikinci dönemin verimliliğini doğrudan etkilediğini belirten Karakaş, bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.





"TATİLDE DENGELİ BİR YOL İZLENMELİ"

Öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Hamdi Karakaş, tatilin öğrenmeden tamamen kopmak anlamına gelmediğini belirterek, bu dönemde öğrenme kayıplarının yaşanabileceğine işaret etti. Zihinsel olarak tamamen pasif kalmanın, ikinci döneme uyum sürecini zorlaştırabileceğini ifade eden Karakaş, denge kavramının önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşırken merak duygularını canlı tutmalarının faydalı olacağını dile getiren Karakaş, ekran başında uzun süre vakit geçirmek yerine fiziksel aktiviteler, sanatsal uğraşlar ve kitap okumak gibi etkinliklerin zihinsel yenilenmeye katkı sağlayacağını ifade etti. Konu eksikliklerinin ise bir görev baskısı oluşturmadan, günün kısa zaman dilimlerine yayılarak "tazeleme" şeklinde ele alınmasının daha verimli olacağını söyledi.



Öğrencilerin yanı sıra velilere de çağrıda bulunan Doç. Dr. Karakaş, sömestir tatilinin çocuklarla kurulan sosyo-duygusal bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Birlikte geçirilen zamanın süresinden çok niteliğinin önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, kutu oyunları, sohbetler ve birlikte izlenen filmler gibi etkinliklerin aile içi iletişimi güçlendireceğini ifade etti. Ev içerisinde verilen sorumlulukların, çocukların aidiyet duygusunu artıracağını belirten Karakaş, karnelerin çocuğun kişiliğini değil yalnızca bir dönemin akademik çıktısını yansıttığını hatırlattı. Tatilin bir ödül ya da ceza aracı hâline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Karakaş, bu sürecin dinlenme ve keyifli aktivitelerle değerlendirilmesini önerdi. Doç. Dr. Karakaş, tatilin bir boşluk olarak değil, yeni döneme daha güçlü başlamak için stratejik bir duraklama ve yenilenme süreci olarak görülmesi gerektiğini belirterek, tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir ara tatil diledi.