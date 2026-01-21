Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Hangi diyet bağışıklığı güçlendiriyor? Cevabı bilim veriyor
Giriş Tarihi: 21.01.2026 13:11

Hangi diyet bağışıklığı güçlendiriyor? Cevabı bilim veriyor

Bağışıklık sisteminin güçlü olması, hastalıklardan korunmada en önemli faktörlerin başında geliyor. Peki hangi beslenme modeli vücudu gerçekten destekliyor? Farklı diyet türlerinin bağırsak florası ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çeken uzmanlar, bilimsel veriler ışığında hangi beslenme alışkanlıklarının bağışıklığı güçlendirdiğini anlatıyor.

İHA
Hangi diyet bağışıklığı güçlendiriyor? Cevabı bilim veriyor
  • ABONE OL

Diyetsen Hilal Şahin Güneşsu, vücuda besin alımının, doğumla başlayıp ölümle son bulan ve insan vücudunun gelişimi ile hastalıkların tedavisinde rol oynayan fizyolojik bir süreç olduğunu söyledi.

Güneşsu, "Uygulanan çeşitli diyetler arasında; Akdeniz tipi diyet, Batı tipi diyet, vejetaryen diyet, Japon diyet, çok düşük kalorili diyet sayılabilir. Bu tarz diyetler, bağırsak florası üzerindeki etkileri ile bağışıklık sistemini de etkileyebilmektedir. Akdeniz tipi diyet olumlu yönde etki ederken, Batı tipi diyet ise olumsuz yönde etki ekmektedir" dedi.


Güneşsu, "Vitaminlerden; A vitamini, C vitamini, B grubu vitaminler, E vitamini, D vitamini yine bağışıklık güçlendirici özellikte olup, minerallerden olan çinko, selenyum, demir ve bakır da yine bağışıklığı güçlendirmeye yardımcıdır. Omega 3 ve omega 6, probiyotikler flavonoidler, beta glukan, ginseng, zerdeçal gibi takviyelerden yararlanmak da yine olumlu etkiler sağlayacaktır. Anlaşılacağı gibi, beslenme ile bağışıklık sistemi etkileşim içerisinde olup, besin öğelerinin uygun dozlarda ve doğru zamanlarda alınması bağışıklığı doğrudan olumlu yönde etkileyecektir" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi diyet bağışıklığı güçlendiriyor? Cevabı bilim veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz