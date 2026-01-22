Bu ilacı her gün içenler dikkat! Kemik erimesi riskini artırabiliyor

Her ilaç gibi mide koruyucularının da bilinçsiz kullanıldığında sorunlara yol açabileceğine değinen Dağ, "Mide koruyucu ilaçlar, mide asidini azaltarak şikayetleri rahatlatır. Kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanıldığında oldukça faydalıdır. Ancak aylarca, hatta yıllarca hekime danışmadan kullanılması bazı olumsuz etkilere neden olabilir." ifadelerini kullandı.