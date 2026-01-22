Grip sonrası öksürük geçmiyorsa dikkat: Akciğer riski

GRİP SONRASI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR

Grip sonrası dönemde bağışıklık sisteminin geçici olarak zayıfladığını ifade eden Çağlayan, bu durumun bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırladığını aktardı.

Çağlayan, bağışıklığın düşmesiyle birlikte vücudun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini belirterek, "Tedavi edilmeyen akciğer enfeksiyonları ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve hastaneye yatış gerektirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken tanı sayesinde tedavinin çok daha başarılı sonuçlar verdiğine dikkati çeken Çağlayan, gerekli durumlarda antibiyotik tedavisi ve destekleyici uygulamalarla hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve öksürüğün basit bir şikayet gibi algılansa da, altta yatan nedenin doğru şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.