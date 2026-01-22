Gripten korunmanın formülü: Turşu ve tarhana

Kış aylarında havaların soğuması, nem oranının düşmesi ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, viral enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırıyor. Soğuk havanın üst solunum yollarının savunma mekanizmasını zayıflatmasıyla birlikte hastalıklara yakalanma riski de artıyor.

SIRRI MİKROBİYOTADA

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkay Güncü, hastalıkları önlemenin ve daha hafif atlatmanın en etkili yollarından birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bağışıklığı çelik gibi yapmanın sırrı mikrobiyotada saklı. Sağlıklı bir mikrobiyota vücudun savunma gücünü doğrudan etkiliyor. Dengeli ve güçlü bir mikrobiyota, bağışıklık yanıtının daha kontrollü ve dengeli olmasını sağlar. Aynı zamanda mukozaları güçlendirir ve inflamasyonu azaltır" dedi.

EV YAPIMI YOĞURT, KEFİR

Mikrobiyotayı güçlendirmenin en temel yolunun ise beslenmeden geçtiğini belirten Uzm. Dr. Güncü, şu önerilerde bulundu: "Günlük ortalama 25–30 gram lif alımı mikrobiyota üzerinde oldukça olumlu etkilere sahiptir. Beslenmede fermente gıdalar mutlaka yer almalı. Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve tarhana mikrobiyota için önemli bir kaynak. Ayrıca yeterli protein alımı, zeytinyağı ve omega-3 gibi sağlıklı yağların tüketimi de bağışıklık sistemini destekler. Doymuş yağ oranı yüksek besinlerin azaltılması gerekir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise mikrobiyotaya zarar veriyor."



'BAĞIRSAK DETOKSU' MODASINA UZMAN UYARISI!

KARINDA şişkinlik, kabızlık ve hazımsızlık şikâyetleriyle çözüm arayan birçok kişi, son dönemde sosyal medyada öne çıkan bağırsak detoksu uygulamalarına yöneliyor. Ancak, Medipol Sağlık Grubu'ndan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, hekim kontrolü olmadan yapılan bu işlemlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

KARACİĞERİ ETKİLİYOR

Prof. Dr. Bilgiç, "Bilinçsiz şekilde yapılan bu uygulamalar, karaciğer problemlerine ve damar tıkanıklıklarına kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Karın şişkinliği ve kabızlık şikâyeti olan varsa yapılması gereken ilk şey detoks değil, altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Kesinlikle bilinçsiz bir şekilde bağırsak detoksu yapılmasını önermiyoruz" diye uyardı. Bağırsak sağlığında probiyotiklerin yeri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, "Probiyotikler bazı durumlarda destek tedavisi olarak önerilebilir. Biz de uygun hastalarda kullanıyoruz. Ancak herkes ayrı bir bireydir. Herkese aynı tedavi protokolünü uygulamak doğru değildir. Bağırsak sağlığıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan önerilere karşı temkinli olunması gerekir" dedi.