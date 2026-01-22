Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Ampul alırken bu hatayı yapanın göz sağlığı tehlikede

"IŞIK SEÇİMİ KULLANIM AMACINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR"

Işığın renginin kelvin, parlaklığının ise lümen değeriyle ifade edildiğini belirten Uzmanı Op. Dr. Ercan İnalkaç, "Çalışma ve odaklanma gerektiren alanlarda 4 bin ila 4 bin 500 kelvinarası, doğal beyaza yakın ışıklar en dengeli seçenektir. Dinlenme alanlarında ise 3 bin kelvin civarında daha sıcak tonlar tercih edilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Lümen değerinin de oda büyüklüğüne göre ayarlanması gerektiğini belirten İnalkaç, çok loş ya da aşırı parlak ve kamaştırıcı ışıkların gözleri daha hızlı yorduğunu kaydetti.