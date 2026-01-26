Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.01.2026 14:14

Kilo vermek isterken sağlık sorunlarıyla uğraşmayın! Uzmanı uyardı: "Uzun vadede etkileri bilinmiyor"

Son yıllarda hızlı kilo verme amacıyla tercih edilen bazı beslenme modelleri, beraberinde ciddi sağlık risklerini de getirebiliyor. Uzmanlar, özellikle karbonhidratı büyük ölçüde kısıtlayan diyetlerin bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirterek, bu tür beslenme şekillerinin bilinçsiz şekilde uygulanmaması gerektiği konusunda uyardı.

Karbonhidratı büyük ölçüde kısıtlayıp, yağ ağırlıklı beslenmeye dayanan ketojenik diyetin ilk olarak epilepsi gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığını hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Günümüzde ise çoğu kişi bu diyeti hızlı kilo vermek amacıyla uyguluyor. Ancak her hızlı sonuç, uzun vadede sağlıklı sonuç anlamına gelmeyebilir" dedi.



"ÇALIŞMALAR DAHA ÇOK KISA SÜRELİ"
Ketojenik diyetle ilgili yapılan bilimsel çalışmaların çoğunun kısa süreyi kapsadığını ifade eden Diyetisyen Erden, "Araştırmalar, bu diyetle kısa vadede kilo kaybı olabildiğini, kan şekeri ve bazı yağ değerlerinde iyileşmeler görülebildiğini gösteriyor. Ancak bu çalışmalar genellikle birkaç ayla sınırlı. Uzun yıllar uygulandığında vücutta ne olacağını net olarak bilmiyoruz" diye konuştu.



"KOLESTEROLÜ YÜKSELTEBİLİR"
Bu diyetin kalp sağlığı açısından bazı riskler barındırabileceğine de dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, şöyle devam etti:
"Bazı kişilerde bu diyetle birlikte 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL kolesterol yükselebiliyor. Bu durum uzun vadede kalp ve damar sağlığı açısından risk oluşturabilir. Bu risk özellikle tereyağı, işlenmiş etler ve doymuş yağ oranı yüksek besinlerin fazla tüketildiği diyetlerde daha belirgindir. Her yağ faydalı değildir. Yağ seçimi çok önemlidir."



"UZUN VADEDE NE OLACAĞI NET DEĞİL"
Bahse konu diyet yönteminin kalp krizi, inme ya da erken ölüm riskine etkisini gösteren yeterli veri olmadığını belirten Diyetisyen Erden, "Bugün elimizdeki bilgilerle bu diyetin uzun yıllar güvenle uygulanabileceğini söylemek mümkün değil. Bu nedenle özellikle kronik hastalığı olan kişilerin dikkatli olması gerekir" dedi.



"BAĞIRSAK SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR"
Ketojenik diyetin ekmek, baklagil, meyve ve bazı sebzeleri ciddi şekilde sınırladığına dikkat çeken Diyetisyen Erden, "Bu durum lif alımını azaltır. Lif eksikliği uzun vadede kabızlık, bağırsak tembelliği ve bağışıklık sistemi sorunlarına yol açabilir. Bağırsak sağlığı genel sağlık için çok önemlidir. Ayrıca, ketojenik diyetin sosyal hayatta ve günlük yaşamda sürdürülebilmesi de zordur. Uzun süreli kısıtlamalar, kişiyi psikolojik olarak da zorlayabilir" ifadelerini kullandı.



"HERKESE UYAN TEK BİR DİYET YOK"
Bazı kişiler için kısa süreli bir yöntem olarak tercih edilebilen bu diyetin herkes için uygun olmadığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, son olarak şunları söyledi:
"Bir beslenme planı seçerken kişinin yaşı, sağlık durumu, yaşam tarzı ve alışkanlıkları mutlaka dikkate alınmalı. En sağlıklı diyet, kişinin sürdürebildiği ve vücuduna zarar vermeyen diyettir. Diyet yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Kilo vermek önemli ama sağlığı kaybederek zayıflamak doğru değil."

