Sıcak su torbalarına dikkat edin!

Sıcak su torbaları, hemen hemen her evde yer alıyor. Romatizmal hastalıklar, kronik ağrılar, adet sancıları, kas ve diz ağrıları için sıkça tercih edilen bu torbalar, kış aylarında zaman zaman ısınmak için de kullanılıyor. Ancak uzmanlar bu pratik yardımcıların doğru kullanılmadığında büyük tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Kış aylarında acil servislere sıcak su torbası patlaması nedeniyle yanan hastaların geldiğinin altını çizen uzmanlar "Özellikle diyabetik hastalar, sinir sistemindeki bozukluklardan dolayı sıcağı farkına varamadıkları için ciddi yanıklarla karşı karşıya kalıyorlar" dedi. Peki, sıcak su torbalarını güvenli bir şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmeli? Hangi aralıklarla değiştirilmeli?Öncelikle sıcak su torbalarının bir ömrü olduğunu unutmamak lazım. Maksimum 2-2,5 yıl kadar kullanılabiliyor. Eğer düzenli ve sürekli kullanılması gerekiyorsa, 2 yıldan daha az kullanılmasında fayda var. Uzmanlar sıcak su torbalarının güneşte kurutulmasının ise büyük bir yanlış olduğunun altını çiziyor: "Bunlar kauçuktan yapılıyor. Kauçuk, güneş ve suyla bir araya gelince, torbada ufak tefek çatlamalar oluyor. Dolayısıyla bu torbaları kullanırken üzerinde çatlaklıklar olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor."Sıcak su torbası kullananların yaptığı bir başka hata da içine kaynar su koymak... Bu torbaların içine sıcak su konulmalı ama suyun kaynar olmamasına dikkat edilmeli ve maksimum üçte ikisi doldurulmalı. Çünkü torbaya koyduğunuz sıcak suda buharlaşma oluyor. Bu da bir basınç etkisi yaratıyor ve patlamasına neden oluyor. Yapılması gereken basit: Öncelikle torbaya koymak üzere ısıtılan su, kaynama noktasına getirilmemeli. Ardından 10 dakika kadar beklenerek ısısının düşmesi sağlanmalı. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta da sıcak su torbasının direkt cilde temas etmemesi. Eğer bu temas 10 dakikadan fazla olursa ciltte küçük yanıklara neden olabiliyor.Bir an önce cildin sıcakla teması kesilmeli. Kişi üzerindeki elbiseleri çıkarmalı. Çünkü sıcak devam ederse yanma da devam edecektir. Yanan yer çeşme suyuyla ıslatılabilir. Ancak mümkün olduğunca erken vakitte hastaneye başvurulmasında fayda var.