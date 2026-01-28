Alzheimer’da en çarpıcı çelişki: Sabahı unutan beyin geçmişi nasıl hatırlıyor?

'MÜZİK VE KOKULAR HAFIZAYI TETİKLİYOR'

Bazı Alzheimer hastalarında müzik, koku veya dokunma gibi duyusal uyaranların unutulduğu düşünülen anıları yeniden canlandırabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ocak, "Tanıdık bir şarkı ya da koku, kişiyi yıllar öncesine götürebiliyor. Bu durum hafızanın yalnızca tek bir merkezde değil, beynin karmaşık sinir ağlarında saklandığını gösteriyor" diye konuştu.