Başınız gökyüzüyle birlikte ağrıyor olabilir! Bilimsel nedeni ortaya çıktı

'LODOS SADECE RÜZGAR DEĞİL, BİR MİGREN TETİKLEYİCİSİDİR'

Uzm. Dr. Özdemir, "Atmosfer basıncı, yani lodos etkisi en dikkat çekici tetikleyicilerden biridir. Barometrik basınçtaki ani düşüşler, migren atağını tetikler. Bunun nedeni beyin içi basınç dengelerinin değişmesi, sinüslerin ve beyin zarlarının gerilmesi ve ağrı eşiklerinin düşmesidir. Lodoslu günlerde migren şikâyetlerinin artması, yalnızca bir gözlem değil, bilimsel olarak gösterilmiş bir gerçektir. Bu atmosfer değişikliklerinden herkes aynı şekilde etkilenmemektedir. Migren hastaları, gerilim tipi baş ağrısı olanlar, sinüziti olanlar, uyku düzensizliği yaşayanlar ve anksiyete ile stres düzeyi yüksek olan kişiler bu değişimlere karşı çok daha hassastır. Çünkü sinir sistemleri zaten uyarılmaya yatkın bir zemindedir" dedi.

'BASINÇ DEĞİŞİMLERİYLE BAŞ ETMENİN YOLLARI'

Havanın gerçekten beyni ve ağrıları tetiklediğini belirten Dr. Özdemir, "Sıcaklık-soğukluk dengesine dikkat ederek ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınmak gerektiğini, bol su tüketerek uyku düzenini korumayı ve eğer migren var ise koruyucu tedavileri ihmal edilmemesi gerektiğini, hassasiyeti olan kişilerin mutlaka atak günlüğü tutmasının altını çizdi.