Yorgunlukla başlıyor, hayati riskle bitiyor! Bu belirtilere dikkat

Pankreas kanserinin günümüzde en zor tedavi edilen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, "Pankreas kanseri, pankreas bezinden kaynaklanan kötü huylu tümörler arasında yer alıyor ve günümüzde en zor tedavi edilen kanser türlerinden biri olarak kabul ediliyor" dedi. Prof. Dr. Emiroğlu, pankreas kanserine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunarak, hastalığın hem tanı hem de tedavi sürecindeki zorluklara dikkat çekti.

'YAŞAM SÜRESİ MAALESEF DÜŞÜK'

Pankreas kanserinin sıklığının her geçen yıl arttığını belirten Prof. Dr. Emiroğlu, "Maalesef günümüzde bazı kanserlerin görülme sıklığı azalırken, pankreas kanseri artış gösteriyor. Tedavisi zor bir kanser türü ve tedavi edilemediği durumlarda 5 yıllık yaşam oranları yüzde 15'ler civarında. Hastalığın artışındaki temel nedenlerden biri de toplumun yaşlanması. Yaş ilerledikçe pankreas kanseri riski artıyor. Bunun yanı sıra alkol tüketimi, sigara kullanımı, diyabet ve obezite de riski ciddi şekilde yükseltiyor. Bazı hastalarda ise genetik geçiş söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

SİNSİ BELİRTİLERLE İLERLİYOR'

'Pankreas kanserinin belirtilerinin çoğu zaman başka hastalıklarla karıştırılabildiğine dikkat çeken Prof. Emiroğlu, "Halsizlik, yorgunluk, hazımsızlık, iştah kaybı gibi çok genel şikayetlerle ortaya çıkabiliyor. Ancak ani kan şekeri yükselmesi, diyabeti olan hastalarda şeker dengesinin bozulması, yağlı dışkı, dışkı renginde değişiklik, sarılık ve ele gelen kitleler de önemli uyarı işaretleri olabilir. Pankreas kanserinin en önemli iki özelliği tedaviyi zorlaştırıyor. Bu tümörler küçükken bile hayati organlara çok yakın olduğu için damarları ve sinirleri sarabiliyor. Ayrıca lokal yayılım özelliği çok fazladır. Bu nedenle pankreas kanserinde bilinen tek tedavi şansı cerrahi rezeksiyondur" ifadelerini kullandı.

'HASTA SEÇİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Cerrahi sonrası nüks riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Emiroğlu, "Eğer tümör yeterince temizlenemezse hızlı nüks eder. Pankreas cerrahisi sonrası lokal nüks oranı yaklaşık yüzde 50'dir. Bu nedenle hasta seçimi, tümörün biyolojik yapısı ve cerrahi teknik son derece önemlidir. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 55'i uzak organ metastazıyla geliyor ve bu hastalarda yaşam süresi genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında oluyor. Yüzde 30-35'lik bir grup ise lokal ileri evrede başvuruyor. Sadece yüzde 10-15'lik bir hasta grubu erken evrede ameliyat şansı yakalayabiliyor" diye konuştu.