Antibiyotik direncine karşı ‘ulusal eylem planı’

Antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde artıyor. Günümüzün en önemli küresel tehdidi olarak görülen antibiyotik direnci, 2019 yılında dünya genelinde 4,95 milyon ölüme neden olmuş, bu ölümlerin 1,27 milyonu doğrudan antibiyotik direnci ile ilgili.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve antibiyotik kullanımını yakın takibe aldı. 2026-2030 yıllarını kapsayan "Antimikrobiyal Direnç İle Mücadele Ulusal Eylem Planı' başlattı. Plan, antimikrobiyal dirence karşı ulusal düzeyde bütüncül bir yol haritası sunuyor.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Antibiyotikler, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde insanlık tarihinde bir dönüm noktası oluşturmuş; ancak uygunsuz, gereksiz ve kontrolsüz kullanımları, dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına ve yayılmasına yol açarak, bu kazanımları ciddi biçimde tehdit eder hâle gelmiştir. Bu küresel tehdit karşısında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm ülkelere 'Tek Sağlık (One Health)' yaklaşımı doğrultusunda ulusal eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştur" dedi.Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, "Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele Ulusal Eylem Planı (2026–2030)" hazırladıklarını belirterek, "Hazırlanan bu eylem planının en önemli özelliği; antimikrobiyal dirençle mücadelenin yalnızca sağlık sektörüyle sınırlı olmadığı gerçeğinden hareketle, insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımı esas almasıdır. Eylem planının uygulanmasıyla birlikte; ülkemizde akılcı antimikrobiyal kullanım politikalarının yaygınlaştırılması, toplumun farkındalığının artırılması, sürveyans sistemlerinin güçlendirilmesi ile enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü alanlarında önemli ilerlemeler kaydedilmesi beklenmektedir" dedi.Uzmanlar, her enfeksiyonda hastalığa neden olan bakterinin aynı olmadığını belirterek, şu uyarılarda bulunuyor: "Komşu ya da bir yakınınızın tavsiyesi ile antibiyotik kullanmayın. Antibiyotik kullanımı mutlaka doktor tavsiyesi ile yapılmalı. Antibiyotiklerin yanlış ve gereksiz kullanımı, bu ilaçlara dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına yol açarak, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırıyor. Bu da ölüm riskini artırıyor. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir. Her enfeksiyonda kullanılamaz."Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili şu uyarıları sıraladı:Soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak, direnç geliştirir.Doktor kontrolü olmadan antibiyotik kullanmayın.Başkasına yazılan antibiyotiği kesinliklikle kullanmayın.