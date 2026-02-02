Öğlen şekerlemesi enerjiyi artırıyor

Şekerleme olarak anılan gün ortasında verilen kısa uyku molaları, sağlık açısından oldukça faydalı. Health sitesinde yer alan bilimsel çalışmalara göre, gün ortasında yaklaşık 20 dakikalık kısa uyku molaları, enerjinizi, hafızanızı ve genel sağlığı artırıyor. Ancak süre önemli. Öğlen verilecek bir uyku molasının yaklaşık 20 dakika olması yeterli. Uzmanlar, 30 dakikayı aşmamak gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, çok geç saatlerde şekerleme yapmaktan kaçınılması gerekiyor çünkü bunun gece uykusuna dalmayı zorlaştıracağına vurgu yapıldı.