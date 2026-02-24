“Duymadım” diyorsa dikkat! Çocuklarda gizli işitme kaybının nedeni ortaya çıktı

Pasif sigara maruziyeti ve kalabalık yaşam ortamlarının da risk faktörleri arasında yer aldığını vurgulayan Çelik, bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olmasının çocukları bu duruma daha yatkın hale getirdiğini ifade etti.

Çelik, orta kulakta sıvı birikiminin çoğu zaman şiddetli kulak ağrısıyla seyretmediğine, ailelerin bazı önemli işaretlere karşı dikkatli olması gerektiğine değinerek, "Çocuğun televizyonu yüksek sesle izlemesi, sık sık 'duymadım' demesi, ismine geç tepki vermesi, ders başarısında ani düşüş yaşanması ya da konuşma gelişiminde gerilik olması işitme problemi açısından uyarıcı olabilir. Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.