Ekrana uzun süre bakıyorsanız dikkat! Gözleriniz alarm veriyor olabilir

Göz kuruluğu, yanma, bulanık görme ve odaklanma sorunlarına neden olan dijital göz sendromu her yaş grubunda daha sık görülmeye başlarken, basit ergonomik düzenlemeler dijital göz yorgunluğunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, ekran karşısında geçirilen sürenin artmasına yol açarken, bu durum göz sağlığını tehdit eden önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Uzaktan çalışma, çevrim içi eğitim ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla gün içinde uzun süre yakın mesafeye odaklanmak, göz kaslarının sürekli çalışmasına ve göz yüzeyinin kurumasına neden olabiliyor.

Dijital göz sendromu da bilgisayar, tablet ve telefon gibi ekranlara uzun süre bakılması sonucu ortaya çıkan göz yorgunluğu ve görme problemlerini ifade ediyor. Özellikle masa başı çalışanlar, öğrenciler ve gün içinde yoğun ekran kullanan kişiler risk grubunda yer alıyor. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça göz kırpma sayısının azalması, gözyaşı tabakasının daha hızlı buharlaşmasına ve göz yüzeyinde kuruluk oluşmasına yol açabiliyor. Bu durum zamanla batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görme gibi şikayetlere neden olabiliyor.

Dijital göz sendromunda en sık görülen belirtiler arasında göz kuruluğu ve batma hissi, yanma ve kızarıklık, gün sonunda artan bulanık görme, odaklanma güçlüğü, göz ve baş ağrısı ile ışığa karşı hassasiyet yer alıyor. Bu şikayetlerin özellikle günün ilerleyen saatlerinde belirginleşmesi, sorunun ekran kullanımına bağlı olabileceğini düşündürüyor.

DİJİTAL KULLANIM YAŞININ DÜŞMESİYLE ÇOCUKLARDA DA BENZER ŞİKAYETLER GÖRÜLÜYOR

Gözlerin sürekli yakın mesafeye odaklanması, göz kaslarında yorgunluğa neden olurken, uzun süre ara vermeden çalışmak geçici bulanık görme ve uzak mesafeye bakarken netlik kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Klima, kuru hava ve düşük nem oranı da göz yüzeyindeki kuruluğu artırarak şikayetlerin şiddetlenmesine neden olabiliyor.

Dijital cihaz kullanım yaşının düşmesiyle çocuklarda da göz yorgunluğu ve kuruluk şikayetleri daha sık görülmeye başladı. Uzun süre yakın mesafeye odaklanma göz gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Ayrıca mevcut görme kusurlarının daha erken fark edilmesine neden olabiliyor. Bu nedenle çocuklarda ekran süresinin sınırlandırılması ve düzenli aralar verilmesi önem taşıyor.

Hafif şikayetlerin göz ardı edilmemesi, ekran kullanım alışkanlıklarının düzenlenmesi, günlük ekran süresinin azaltılması ve düzenli molalar verilmesi, uzun vadede kalıcı göz problemlerinin önlenmesi açısından önem taşıyor. Şikayetlerin uzun sürmesi halinde göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Dijital yaşamın yaygınlaştığı dönemde basit ergonomik düzenlemeler ve doğru kullanım alışkanlıkları, göz konforunun korunmasına ve dijital göz yorgunluğunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

"EKRAN KARŞISINDA GÖZ KIRPMA SAYISI YARIDAN FAZLA AZALIR"

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Mehmet Tayfur, ekran kullanımının göz fizyolojisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Tayfur, "Normalde bir kişi dakikada ortalama 15-20 kez göz kırpar. Ancak ekran karşısında bu sayı yarıdan fazla azalır. Göz kırpmanın azalması, gözyaşı tabakasının hızla buharlaşmasına ve göz yüzeyinde kuruluk oluşmasına neden olur. Bu durum zamanla batma, yanma, kızarıklık ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açabilir." bilgisini verdi.

Dijital göz sendromunun en sık görülen belirtilerine de değinen Tayfur, "Göz kuruluğu ve batma hissi, yanma ve kızarıklık, gün sonunda artan bulanık görme, odaklanma güçlüğü, göz ve baş ağrısı ve ışığa karşı hassasiyet. Bu şikayetlerin özellikle günün ilerleyen saatlerinde belirginleşmesi, sorunun ekran kullanımına bağlı olabileceğini düşündürüyor." ifadelerini kullandı.

Dijital cihaz kullanımına bağlı göz sorunlarını azaltmak için günlük alışkanlıkların düzenlenmesinin önemini vurgulayan Tayfur, şu önerilerde bulundu:

"20-20-20 kuralını uygulamak. Her 20 dakikada bir, en az 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir noktaya bakmak göz kaslarının dinlenmesine yardımcı olur. Bilinçli göz kırpmak. Ekrana odaklanırken göz kırpmanın azalması kuruluğu artırır. Bilinçli ve tam göz kırpmaya dikkat edilmelidir. Ekran mesafesini ayarlamak. Bilgisayar ekranı gözden yaklaşık 50-70 santimetre uzaklıkta ve hafif aşağı seviyede konumlandırılmalıdır. Ortam nemini korumak. Kuru hava gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına neden olur. Ortamın nem dengesine dikkat edilmelidir. Ekran parlaklığını düzenlemek. Çok parlak veya çok loş ekranlar göz yorgunluğunu artırabilir."