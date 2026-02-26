Vücudunu tamir et diyabete savaş aç

Tip 2 diyabet, hem Türkiye'de hem de dünyada en sık görülen diyabet türü ve tedavi edilmediğinde pek çok organ hasarına neden olabilen, yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası otoriteler, 'Remisyondaki Diyabet' tanısını uluslararası hastalık sınıflandırma sistemine dahil ederek, diyabet için yeni bir tanımlama getirdi. Buna göre Tip 2 diyabet artık, modern yaşam tarzı tıbbı yani fonksiyonel tıp protokolleri ile iyileşebilir bir hastalık olarak tanımlanıyor. Özel bir üniversitenin Fonksiyonel Tıp Kliniği'nden Uzm. Dr. Hande Namal Türkyılmaz, bu konuda önemli bilgiler verdi.

İLAÇSIZ TEDAVİ EDİLEBİLECEK

Uzm. Dr. Türkyılmaz, "İlaç ve insülin tedavilerinin yaygın kullanıldığı diyabet alanındaki bu yeni gelişme, diyabet hastalarının tedavi pratiğini kökten değiştirecek ve yeni bakış açıları getirecek bir adım" dedi. Yıllardır kronik ve ilerleyici bir hastalık olarak kabul edilen Tip 2 Diyabet Mellitus (T2DM) için tıp literatürünün yeniden yazıldığını belirten Uzm. Dr. Türkyılmaz, şunları söyledi: "Fonksiyonel Tıp (Yoğun Terapötik Yaşam Tarzı Tıbbı - ITLM) programlarıyla hastalar; kan şekerlerini ilaçsız bir şekilde normal seviyelere çekebiliyor ve hastalığın komplikasyonlarından kurtulabiliyor. Bu bilimsel dönüşümün en somut adımı, uluslararası hastalık sınıflandırma sistemi olan ICD-10 kodlarında atıldı. Artık hekimler, yaşam tarzı müdahalesi ile sağlığına kavuşan hastalar için 'Remisyonda Tip 2 Diyabet Mellitus' kodunu kullanabiliyor. Bu yeni gelişme, aynı zamanda diyabetin artık 'iyileşebilir' bir hastalık olduğunun da klinik kanıtı."

BİYOKİMYASAL TAMİR SÜRECİ

UZM. Dr. Türkyılmaz, sürecin sadece 'şekeri kesmekten' ibaret olmadığını vurgulayarak, şunlara dikkat çekti: "Diyabeti geri döndürmek, kişiye özel tasarlanmış biyokimyasal bir tamir sürecidir. Fonksiyonel tıp bakış açısıyla temel hedef; hücrenin insülin direncini kırmak, mikrobiyotayı düzenlemek, stres aksını yönetmek ve sirkadiyen ritmi geri kazanmak. Bu kapsamda uygulanan yoğun programlarla, hastalar ilaç tedavilerine ihtiyaç duymuyor, metabolik yaşları da geriye sarılıyor."

BU EKİPTE MUTFAK ŞEFLERİ BİLE VAR

Kişiselleştirilmiş ve fonksiyonel tıp uygulamaları hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Türkyılmaz, "Multidisipliner bir ekibin kontrolünde ilerleyen kapsamlı bir süreci içeriyor. Doktorun merkezde olduğu ekipte; psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, spor koçu, sağlık koçu, eczacı, hatta bazen mutfak şefleri de yer alabiliyor" dedi.

METABOLİK ONARIM STRATEJİSİ

Kronik hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde ve geri döndürülmesinde yaşam tarzı değişikliklerini öncelik olarak hedefleyen fonksiyonel tıp branşında uygulanan programları ise Uzm. Dr. Türkyılmaz, şu şekilde sıraladı:

■ SÜREKLİ GLİKOZ TAKİBİ: Besinlerin kan şekerine anlık etkisinin kişi özelinde analizi.

■ TERAPÖTİK BESLENME PLANLARI: Kalori hesabı değil, metabolik onarım odaklı gıda stratejileri.

■ HÜCRESEL DESTEK PROTOKOLLERİ: Eksik vitamin ve minerallerin fonksiyonel tıp testleriyle tamamlanması.

■ BÜTÜNSEL KOÇLUK: Değişimin kalıcı olması için uzman desteği.