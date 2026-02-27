Minik kalplere büyük operasyon

Türk Pediatrik Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi Derneği Başkanı, Gaziantep Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar, kalp hastalıklarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de hâlâ ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Her 100 çocuktan biri kalp hastası. Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının bir kısmı hafif, bir kısmı ağır seyretmektedir. Ağır kalp hastalıklarında ilk birkaç ayda ameliyat gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu, çok ciddiye alınması gereken hayati bir konudur" dedi.

CERRAHİ MÜDAHALE

Doğuştan kalp hastalıkları ve kalbin yapısal bozukluklarının hayati öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Başpınar, "Yılda yaklaşık 6 binin üzerinde çocuğa cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi ile büyük oranda mevcut olan doğuştan kalp hastalığı düzeltilebilmekte ve sağ kalım elde edilmektedir. Özellikle çocuklarda erken dönemde yapılan cerrahi operasyonlar sonrasında risk ortadan kaldırılarak, hastanın normal bir yaşama dönmesine olanak sağlanabilmektedir" dedi.

YILDA 13 BİN BEBEK KALP HASTALIĞIYLA DOĞUYOR

PROF. Dr. Başpınar, ülkemiz nüfusuna bakıldığında, yılda yaklaşık 12 bin 500-13 bin çocuğun doğumsal kalp hastalığıyla hayata başladığını söyleyerek, şunlara dikkat çekti: "Hatta bu çocukların yüzde 25'ine yani yaklaşık 2 bin 500 -3 binine hayatının ilk bir ayında ya da en fazla ilk bir yılı içinde müdahale etmek gerekmektedir. Bu, anjiyo ile müdahale etmek ya da açık kalp ameliyatı şeklinde olmaktadır."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ANNE KARNINDA TARAMA PROGRAMI

ÇOCUKLARDA görülen kalp hastalıklarına, tanı ve taramada ileri teknolojik yöntemlerle geçmişe oranda çok daha erken tanı konulabildiğini de söyleyen Prof. Dr. Başpınar, "Sağlık Bakanlığı tarafından anne karnındaki dönemde başlatılan tarama yöntemleri sayesinde erken tedavide büyük yol alınmıştır. Artık tanı koyma, fetal (anne karnında) dönemde başlamaktadır. Gebeler, 18. haftadan itibaren çocuk kardiyologlarına gelerek FETAL-EKO yaptırarak, bir sorun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yaptırabilmektedir. Doğuştan kalp hastalığı tanısı alan bebeklerin yüzde 25'i acil müdahaleye ihtiyaç duyarken, yüzde 25'i ise hiçbir şey yapılmadan düzenli hekim kontrolü şartı ile hayatına devam edebilmektedir" dedi.