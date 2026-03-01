Beyaz yakalılara mavi ışık uyarısı!

Dünyagöz Hastaneler Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Haluk Talu, dijital ekranların göz sağlığı üzerindeki etkileri, korunma yöntemleri ve kalıcı çözüm yollarına dair önemli bilgiler verdi... Beyaz yaka; genellikle ofis ortamında çalışan, zihinsel emeğe ve idari süreçlere odaklanan personel olarak tanımlanıyor. Beyaz yakalı, olarak adlandırılan ofis çalışanlarının mesaisi ise ağırlıklı olarak ekran karşısında geçiyor. Bilgisayar başında uzun süreli mavi ışığa maruz kalmak ise beraberinde birçok göz rahatsızlığını getirebiliyor.

SARI NOKTA RISKINI ARTIRIYOR

Op. Dr. Talu, uzun süreli dijital ekran kullanımının sadece bir göz yorgunluğu değil kuru göz sendromu, bulanık görme, gözde kaşınma ve batma gibi birçok sorunu tetikleyebileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Daha da endişe verici olanı, bazı çalışmalar, bu durumun yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) ve katarakt riskini artırabileceğini gösteriyor."

EN ÇOK GÖZ KURULUĞU YAPIYOR

Ofis çalışanlarının en çok göz kuruluğu şikayeti ile hastaneye geldiklerini söyleyen Op. Dr. Talu, şöyle dedi: "Dijital ekranlara uzun süreli odaklanma ve buradan yayılan mavi ışık etkisi ile göz kırpma hızımız belirgin şekilde azalıyor. Bu durum, göz yüzeyinin hızla kurumasına yol açıyor. Gün sonunda kanlanmış, kaşınan ve kum varmış hissi veren yorgun gözlerin nedeni bu."

MİYOPİNİN ARTMA NEDENİ

Çalışanlar için merak edilen bir diğer konunun ise miyopi (uzağı görememe) riski olduğunu söyleyen Op. Dr. Talu, "Gözün saatlerce yakın bir noktaya odaklanmak zorunda kalmasıyla göz kasları, kasılı kalır. Göz küresi bu duruma uyum sağlamak için uzamaya başlar. Bu uzama da miyopiye yol açabilir" dedi.





BU VAKALARDA İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ LAZER

OP. Dr. Talu, yaş aralığı ve göz numarasına göre tercih edilen bazı lazer tedavi yöntemlerini, şöyle anlattı: "18–40 yaş arası, 8 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat olan hasta grubunda lazer tedavisi ilk seçenek olarak kabul edilir. Güncel yaklaşıma göre bu dereceler için öncelikle SMILE Pro tercih edilir. SMILE Pro; korneal biyomekaniği daha iyi koruması, flep oluşturulmaması, daha az kuru göz riski ve hızlı görsel rehabilitasyon sağlaması nedeniyle ön plana çıkar. Hastanın göz yapısının uyguluğu ve konforu göz önünde bulundurulduğunda SMILE Pro ilk tercihtir. SMILE Pro yöntemine uygun olmayan göz yapısına iLASIK yöntemi uygulanabilir. Korneası daha ince olan hastalarda ise yüzeye uygulanan lazer yöntemleri (PRK, LASEK, TransPRK) tercih edilebilir."



LAZER İLE KALICI ÇÖZÜM

OP. Dr. Talu, lazer operasyonlarının sadece görme kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda ekran karşısında geçirilen uzun saatlerde gözlük çerçevesinin yarattığı fiziksel baskıyı veya lenslerin yarattığı kuruluk hissini ortadan kaldırarak, yaşam konforunu artırdığını belirtti.

9 SANİYEDE LAZER OPERASYONU

Gözlük ve kontakt lensten bağımsız yaşamak isteyen hastaların sayısının da her geçen gün arttığına dikkat çeken Op. Dr. Talu, lazer teknolojilerindeki hızlı gelişimi ve hangi lazer yönteminin hangi hasta için uygun olduğunu şöyle anlattı: "Lazer göz tedavilerinde standart tek bir yöntem tüm hastalara uygulanamaz. Hastanın yaşı, yaşam tarzı, göz numarası, kornea yapısı gibi birçok faktör doğru tedavi planlanmasında belirleyicidir. Özellikle de 'Smile Pro' gibi yeni nesil lazer teknolojileri ile göz sağlığı alanında devrim niteliğinde değişimler yaşanıyor. 'Her göz parmak izi gibi eşsizdir' prensibiyle, kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri günümüz göz sağlığı alanında hasta güveni açısından oldukça önemli. SMILE Pro, 9 ile 12 saniye içerisinde tamamlanan bir tedavidir. Hasta masaya yattıktan sonra işlemin tamamlanması 5–6 dakika arasında sürer. İşlem sırasında görme hiç kaybolmaz ve ağrı olmaz. Tedavi bittikten sonra hastaların çoğu hiçbir huzursuzluk hissetmez. Aynı gece görme netleşmeye başlar. Ertesi gün hafif bir bulanıklık haricinde hastalar normal programına geri döner. Göz kuruluğu gibi yan etkiler en aza iner."

OFİS ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ TAVSİYELER

OP. Dr. Talu, göz sağlığı için ofis çalışanlarına, şu pratik önerilerde bulundu:

EKRAN MESAFESİ: Cihazlarınızı göz hizasında ve 50-70 cm uzaklıkta tutun.

DİJİTAL FİLTRELER: Ortam ışığına göre parlaklığı ayarlayın ve ihtiyaca göre cihazların 'gece modu' filtrelerini kullanın.

GÖZ KIRPMAYI UNUTMAYIN: Bilinçli olarak sık sık göz kırpın.

GÖZ DAMLASI: Doktor önerisiyle koruyucu içermeyen nemlendirici damlalar kullanın.

KISA MOLALAR: Ekran başında 20 dakika çalıştıktan sonra 5 dakika mola verip, pencereden dışarı bakmak, göz kaslarını dinlendirmenin en etkili yoludur.

DOĞRU AYDINLATMA: Çalışma ortamınızda ekran parlaklığı ile oda ışığının dengeli olduğundan emin olun.