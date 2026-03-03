Bacaklardaki bu belirtiyi hafife almayın! Damar tıkanıklığının işareti olabilir





"KALP KRİZİ HER ZAMAN BELİRTİ VERMEYEBİLİR"

Kalp krizi geçiren bazı hastalarda öncesinde eforla ya da istirahatte göğüs duvarında baskı tarzında ağrı görülebileceğini söyleyen Gelişen, "Hiçbir şikâyeti olmayan kişilerde de ani kalp krizi gelişebilir. Bu nedenle düzenli kontroller ve risk faktörlerinin takibi çok önemlidir" açıklamasında bulundu.



"TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR"

Koroner kalp hastalığı veya periferik damar hastalıklarında anjiyografi sonrası darlık ya da tıkanıklığın yerine göre balon, stent veya bypass cerrahisi kararı verdiklerini belirten Gelişen, "Müdahale gerektirmeyen durumlarda ise ilaç tedavisi uyguluyoruz" dedi.