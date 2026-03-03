Ramazanda ağız bakımına dikkat

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı ile ilgili en çok şikayet edilen 3 sorun; ağız kokusu, diş eti kanaması ve diş hassasiyeti. Oysa bu problemlerin büyük kısmı kader değil, ihmalin sonucu. Ataşehir Ağız ve Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi (Dt.) Cansu Büşra Demirtürk, ramazan ayında ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gerekenler konusunda önemli bilgiler verdi. Dt. Demirtürk, "Ramazan ayı boyunca değişen beslenme düzeni ve uzun süreli susuzluk, ağız içi dengede önemli değişikliklere yol açar. Gün boyu azalan tükürük akışı, hem dişleri hem diş etlerini hem de nefes tazeliğini doğrudan etkiler" dedi.

SU TÜKETİN

Dt. Demirtürk, ağız kuruluğunun riskin başlangıcını oluşturduğunu belirterek, "Tükürük, ağız içinin doğal koruyucusudur. Dişleri çürüğe karşı korur, bakterileri uzaklaştırır ve asit dengesini düzenler. Oruç sırasında su tüketilememesi tükürük miktarını azaltır. Bunun sonucunda; diş çürüğü riski artar, diş eti iltihabı daha kolay gelişir, ağız kokusu belirginleşir. Bu nedenle iftar ile sahur arasında yeterli su tüketimi büyük önem taşır" dedi.

AĞIZ BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Diş eti kanamasının çoğu zaman önemsenmediğini belirten Dt. Demirtürk, "Oysa kanama, genellikle iltihabın ilk belirtisidir. Ramazan ayında ağız bakımının ihmal edilmesi bu riski artırabilir. Diş eti sağlığı için; diş eti sınırı etkili şekilde temizlenmeli. Günlük arayüz temizliği yapılmalı. Kanama varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" dedi.



İFTAR VE SAHUR SONRASI DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN!

İFTAR sofralarında şekerli ve karbonhidratlı besin tüketiminin artabildiğine dikkat çeken Dt. Demirtürk, şerbetli tatlılar ve asitli içeceklerin diş minesini zayıflatarak, çürük oluşumunu hızlandırabileceğini söyledi. Dt. Demirtürk, koruyucu önlemleri şöyle sıraladı:

■ Tatlı-asitli içecek tükettikten en az 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalayın.

■ İftardan sonra ve sahurdan sonra, günde en az 2 defa olmak üzere doğru teknikle orta sertlikte bir diş fırçasıyla dişler fırçalanmalı.

■ Dişlerin aralarını fırça temizleyemez, bu yüzden her fırçalama öncesi diş ipiyle ya da arayüz fırçasıyla dişlerin araları temizlenmeli.

■ Dil temizliği de fırçalama seansına eklenmeli.

■ İftar–sahur arasında yeterli su tüketilmeli.

■ Şekerli ve asitli gıdalara dikkat edilmeli.



DİL TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Ramazanda ağız kokusu neden artar?' sorusunu Dt. Demirtürk, şöyle açıklıyor: "Ağız kokusunun başlıca nedenleri şunlardır; Azalan tükürük akışı, dil yüzeyinde bakteri birikimi, uzun süreli açlığa bağlı oluşan keton cisimleri, diş eti iltihabı. Özellikle dil üzerinde biriken bakteriler kötü kokuya neden olan uçucu sülfür bileşikleri üretir. Bu nedenle sadece dişleri fırçalamak yeterli değildir. Dil temizliği de günlük bakımın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Diş ipi, fırçalama ve dil temizliğine ek olarak koku şikayeti devam eden kişilere çinko içerikli gargara kullanımı tavsiye edilmektedir."