Bilim dünyasını şaşırtan sonuç! Hamilelikte beyin yapısı değişiyor



Prof. Dr. Talip Asil, hamilelik sırasında kadınların unutkanlık yaşadığına dair yaygın bir algı bulunduğunu ancak bilimsel çalışmaların bu durumu farklı bir perspektiften değerlendirdiğini ifade ederek, "Gebelik döneminde beynin bazı bölgelerinde gri madde hacminde azalma görülebiliyor. Bu durum çoğu zaman bir kayıp olarak algılansa da aslında beynin annelik rolüne hazırlanmasıyla ilgili bir yeniden yapılanma sürecini yansıtıyor" dedi.