Kulaklıkla yüksek sesle müzik sağır ediyor

'3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'ydü. Sağlık Bakanlığı bu kapsamda işitme ve kulak sağlığının korunması, işitme kayıplarının önlenmesi, erken tanının önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. İşitme kaybı; bireylerin iletişim becerilerini, eğitim ve akademik başarılarını, sosyal hayata katılımını ve ruh sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu. Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıpları; dil ve konuşma gelişimini, bilişsel becerileri, öğrenme sürecini ve sosyal-duygusal gelişimi olumsuz yönde etkileyebiliyor.

OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Erken dönemde fark edilmeyen işitme kayıpları; ilerleyen yaşlarda iletişim güçlükleri, akademik başarısızlık ve sosyal uyum sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yenidoğan ve çocukluk çağında yapılan işitme taramaları, belirtiler ortaya çıkmadan önce işitme kaybının saptanmasına imkân tanımakta; çocuğun gelişim sürecine zamanında ve etkili müdahale edilmesini sağlıyor. Erken tanı ve uygun yönlendirme ile işitme kaybı olan çocukların yaşıtlarıyla benzer düzeyde dil, konuşma ve öğrenme becerileri geliştirmesi mümkün olabiliyor.

DÜZENLİ İŞİTME KONTROLÜ

İşitme kayıplarının önemli bir kısmı önlenebilir. Uzmanlar, yaşamın her döneminde olduğu gibi çocukluk ve gençlik döneminde şu uyarılara dikkat çekiyor:

Gürültüye maruz kalmak azaltılmalı.

Kulaklıkla müzik dinlerken ses düzeyi kontrol edilmeli.

Dinleme süresi sınırlandırılmalı.

Kulak sağlığını tehdit eden yanlış uygulamalardan kaçınılmalı.

Düzenli işitme kontrolleri ihmal edilmemeli.



1 MİLYON 59 BİN ÖĞRENCİYE İŞİTME TARAMASI YAPILDI

SAĞLIK Bakanlığı ülkemizde 81 ilde 'Okul Çağı İşitme Tarama Programı'nı sürdürüyor. 2024-2025 eğitimöğretim yılında okullarda yaklaşık 1 milyon 59 bin öğrenci tarandı. Taramaların sonucunda 55 bin 166 öğrenci Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerine sevk edildi. İşitme kaybı tespit edilenlerin tedavi süreçleri başlatıldı.

İŞİTME HÜCRELERİNİ BOZUYOR

Günümüzde işitme sağlığını tehdit eden risk faktörlerinin başında yüksek sesle ve uzun süre müzik dinleme alışkanlığı geliyor. Özellikle ergenler ve genç yetişkinlerde kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek ve kulaklığın uzun süreli kullanımı, iç kulaktaki hassas işitme hücrelerinde hasara yol açabiliyor. Bu durum zamanla kalıcı işitme kaybına ve kulak çınlaması gibi sorunlara yol açabiliyor.



ENGELSİZ SAĞLIK İLETİŞİM MERKEZİNDE 7/24 HİZMET

Kısa adı ESİM olan Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmeti sunumu sırasında karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş bir uygulama. İşitme engelli bireyler, akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri mobil uygulama aracılığıyla profesyonel işaret dili tercümanları ve sağlık personeline 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ulaşabilmektedir. ESİM uygulamasından bugüne kadar 111 bin 487 kez yararlanıldı, son bir yıl içerisinde ise 16 bin 288 çağrı yanıtlandı. İşitme engelli bireyler, herhangi bir sağlık sorununda dijital sağlık uygulaması üzerinden ESİM Komuta Merkezi'ne konum bilgisi gönderebiliyor; merkez ile yazılı ya da görüntülü olarak iletişim kurabiliyor.