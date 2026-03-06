Çocukları acillik edebilecek sinyaller

Çocuklardaki riskli solunum belirtilerinde ailelerin dikkatli olmaları ve acil müdahale gerektiren durumlarda hızlı tepki göstermeleri çok önemli. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, acil müdahale gerektiren durumları tek tek sıraladı ve uyarılarda bulundu.

BU BELİRTİLER ÖNEMLİ

Prof. Dr. Öktem, "Çocuklarda solunum sorunları bazen basit bir öksürük gibi görünse de acil müdahale gerektiren ciddi bulgulara işaret edebiliyor. Hızlı solunum, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, uykuya eğilim, bilinç durumunun bozulması, beslenmeyi reddetme ve morarma gibi belirtiler aileler tarafından ihmal edilmemeli" dedi.

HIZLI SOLUNUMA DİKKAT

Öksürüğün çoğu zaman acil bir durum olmadığını, öksürüğün vücudun doğal bir koruyucu refleksi olduğunu belirten Prof. Öktem, "Ancak hızlı solunum, çocukta ciddi akciğer veya havayolu problemlerinin belirtisi olabilir. Ayrıca çocuk yardımcı solunum kaslarını kullanıyorsa (kaburgalar arasındaki kaslarda veya diyafragma kaslarında çekilmeler gözleniyorsa) bu durum acile erken başvuruyu zorunlu kılar" dedi.



39 DERECENİN ÜZERİNDEKİ ATEŞ KORKUTUCU

ÇOCUKLARDA ateşin yönetiminde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öktem "Çocuğun ateşi yüksekse, ateş düşürücü verilebilir ve üzerindeki fazla giysiler çıkarılabilir. Ilık bir duş ve sıvı alımı da faydalı olur. Özellikle 48–72 saat boyunca tedaviye rağmen ateş düşmüyorsa veya 39 derecenin üzerinde ateş görülüyorsa acilen doktora başvurulmalıdır. Bazı ateş açısından riskli hastalıklarda, örneğin epilepsi hastalarında ateşle birlikte nöbet riski oluşabilir. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir" şeklinde konuştu.

OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜYORSA CİDDİ BİR PROBLEM

Oksijen seviyesinin düşmesinin de acil uyarı olduğunu vurgulayan Prof. Öktem, "Evde oksijen saturasyon cihazı varsa ve değerler 92'nin altına düşüyorsa, bu ciddi bir problemin göstergesidir. Benzer şekilde ateş, öksürük şeklinin değişmesi veya ilaç tedavisine rağmen ateşin kontrol altına alınamaması da hızlı müdahale gerektirir. Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan çocuklarda, örneğin epilepsi hastası çocuklarda ateşle birlikte nöbet görülüyorsa, vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.