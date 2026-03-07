Ramazanda ilaç saatini kafanıza göre değiştirmeyin!
Ramazan ayında kalp hastalarının beslenme konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu, özellikle oruç tutmak için ilaç saatlerini kafasına göre değiştiren hastaları uyararak, “Kafanıza göre ilaç saatini değiştirmeyin. İlaçlar, mutlaka doktor kontrolünde düzenlenmelidir” dedi
Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu, ramazan ayında kalp hastalarının oruç tutup, tutamayacağına ilişkin kararın standart bir kurala bağlanamayacağını belirterek, her hastanın kendi hekimi tarafından bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
KİŞİYE ÖZEL RİSK ANALİZİ
Kalp hastalarında oruç tutma kararının; kalbin kasılma gücü, takılan stentin özellikleri, damar yapısı ve eşlik eden hastalıklara göre değişebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Vatankulu, "Bir hasta için oruç tutmak güvenliyken, bir başka hasta için olmayabilir. Bu nedenle ramazan öncesi mutlaka kardiyoloji hekimine danışılmalı ve kişiye özel risk analizi yapılmalıdır" diye konuştu.
BU HASTALARA ORUÇ ÖNERMİYORUZ
Oruç tutması sakıncalı olabilecek hasta gruplarına da değinen Doç. Dr. Vatankulu, "İleri evre kalp yetersizliği bulunanlar, yakın zamanda kalp krizi geçirenler, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, ciddi ritim bozukluğu saptananlar ile stent veya by-pass sonrası erken dönemde olan hastaların oruç tutmasını önermiyoruz" şeklinde konuştu.
HEKİM KONTROLÜNDE İLAÇ TAKİBİ
Kalp hastalarının ilaç saatlerini kendi başına değiştirmemesi gerektiğini de dile getiren Doç. Dr. Vatankulu, "İlaçlar sahur, iftar ve yatmadan önce olacak şekilde mutlaka doktor kontrolünde düzenlenmelidir. Özellikle stent sonrası kullanılan kan sulandırıcıların aksatılması hayati önem taşır. Tansiyon ilaçlarının dozu da iftar sonrası yükselme ya da gün içinde ani düşüşleri önleyecek şekilde hekim tarafından ayarlanmalıdır" dedi.
KALBİNİZİ ZORLAMAYIN
Sağlıklı ve dengeli tutulan orucun bazı olumlu etkileri olabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Vatankulu, "Dengeli uygulanan oruçla kilo kontrolü sağlanabilir, insülin direnci azalabilir, kolesterol değerlerinde ve kan basıncında düzelme görülebilir. Bu etkiler ancak bilinçli ve sağlıklı bir beslenme düzeniyle mümkündür" ifadelerini kullandı. Ramazan ayında kalp hastalarının beslenme konusunda dikkatli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Vatankulu, "Aşırı tuzlu yiyecekler, kızartmalar, şerbetli tatlılar, yoğun hamur işleri ve gazlı içecekler hem tansiyonu yükseltebilir hem de kalbi zorlayabilir" diyerek uyardı.
BU UYARI İŞARETLERİNDE ORUCA ARA VERİLMELİ
Oruç sırasında bazı belirtilerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Vatankulu, "Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani tansiyon yükselmesi veya düşmesi gibi şikâyetler ortaya çıkarsa oruca ara verilmeli ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kalp hastaları, ramazan ayını güvenle geçirmek istiyorsa, oruç kararını kendi başına vermemeli, hekiminin çizdiği yol haritasına göre hareket etmelidir" dedi.
