7 saatlik uykuyla diyabetten korunun

Yeni bir bilimsel araştırma, uyku süresi ile insülin direnci, diyabet ve diğer metabolik hastalıklar arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. BMJ Open Diabetes Research & Care dergisinde yayımlanan çalışmada, yaklaşık 23 bin kişinin verileri analiz edildi. İnsülin direnci ile uyku arasındaki bağlantı incelendi. Tip 2 diyabet riskini azaltmak için her gece yaklaşık 7 saat 19 dakika uykunun ideal süre olduğu kaydedildi. Ayrıca, hafta içi uykusuz kalanların hafta sonu fazladan 1 ila 2 saat uyumasının insülin duyarlılığını iyileştirdiği görüldü.