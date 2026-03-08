Her şey kadınların sağlığı için

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu kapsamda Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Polat Dursun çağrıda bulunarak, “8 Mart’ta çağrımız nettir, kadın sağlığı ulusal bir öncelik olmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen HPV-DNA temelli ulusal serviks kanseri tarama programı önemli bir halk sağlığı başarısıdır” dedi
Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Polat Dursun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın sağlığını masaya yatırdı. Kadın sağlığının, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
KADINLAR ÖLMESİN
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve GLOBOCAN 2024 verilerini paylaşan Prof. Dr. Dursun, yeni vaka ve ölüm sayılarını şöyle anlattı:
Serviks kanseri, HPV enfeksiyonuna bağlı gelişen ve aşılama ile önlenebilen tek jinekolojik kanser olmasına rağmen yılda yaklaşık 660 bin yeni vaka ve yaklaşık 350 bin ölüme neden oluyor.
Endometrium (rahim içi) kanseri, obezite ve metabolik sendrom artışı ile insidansı yükselmektedir. Erken belirti vermesi nedeniyle zamanında başvuru ile yüksek oranda tedavi edilebilir. Yine de yılda yaklaşık 417 bin yeni vaka, yaklaşık 97 bin ölüme neden oluyor.
Over (yumurtalık) kanseri, genellikle ileri evrede tanı aldığı için mortalitesi en yüksek jinekolojik kanserdir. BRCA1/2 mutasyonları gibi genetik risk faktörleri taşıyan bireylerde risk azaltıcı stratejiler yaşamsal önem taşır. Her yıl yaklaşık 313 bin yeni vaka ve yaklaşık 207 bin ölüme neden olmaktadır.
ÜLKEMİZDEKİ KANSER TARAMASI HALK SAĞLIĞI BAŞARISI Türkiye'de endometrium kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğunu söyleyen Prof. Dr. Dursun, yumurtalık kanserinin ise mortalitesinin yüksek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Dursun "Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen HPV-DNA temelli ulusal serviks kanseri tarama programı ise önemli bir halk sağlığı başarısıdır."
BU KRİTİK BELİRTİLERE DİKKAT!
Prof. Dr. Dursun, kadınların ciddiye alması gereken belirtileri sıraladı ve iki haftadan uzun süren ve tekrarlayan semptomlarda mutlaka bir kadın hastalıkları uzmanına giderek, değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
SERVİKS KANSERİ BELİRTİLERİ
Cinsel ilişki sonrası kanama
Adet dışı düzensiz vajinal kanama
Kötü kokulu vajinal akıntı
Pelvik ağrı
ENDOMETRİUM KANSER BELİRTİLERİ
Postmenopozal kanama (en önemli uyarı bulgusu)
Ara kanamalar
Uzamış veya aşırı adet kanaması
OVER KANSERİ BELİRTİLERİ
Karında şişkinlik ve dolgunluk hissi
Sürekli gaz, hazımsızlık
Pelvik veya abdominal ağrı
Erken doyma hissi
Nedeni açıklanamayan kilo kaybı
HPV AŞISI ULUSAL PROGRAMA DAHİL EDİLMELİ
Dernek adına çağrıda bulunan Prof. Dr. Dursun, şöyle dedi: "HPV aşısı, kanserden koruyan bir aşıdır. Bugün birçok ülkede ulusal bağışıklama programının bir parçasıdır. HPV aşısının Türkiye'de de ulusal programa dahil edilmesi bilimsel bir gerekliliktir. Bu adım; serviks kanseri insidansını belirgin şekilde azaltacak, uzun vadede sağlık harcamalarını düşürecek, kadın sağlığında eşitsizlikleri azaltacak, gelecek nesilleri kanserden koruyacaktır. "