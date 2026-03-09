Burun tıkanıklığını hafife almayın! Koku kaybının nedeni bu olabilir



"NAZAL POLİP BİR MİKROP HASTALIĞI DEĞİL"

Nazal polibin burun içinde oluşan bir enfeksiyon olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çokkeser, "Sorunun temelinde bağışıklık sisteminin burun dokusuna karşı geliştirdiği aşırı hassasiyet vardır. Alerji, astım, aspirin hassasiyeti, kronik sinüzit, sigara dumanı ve hava kirliliği bu süreci tetikleyebilir. Ancak bu durum mikrobik bir hastalık olmadığı için antibiyotik tedavisi çoğu zaman kalıcı çözüm sağlamaz" ifadelerini kullandı.



"KOKU KAYBI EN KRİTİK UYARI"

Sürekli burun tıkanıklığının nazal polibin en yaygın belirtisi olduğunu belirten Prof. Dr. Çokkeser, "En dikkat edilmesi gereken bulgu koku duyusunun azalması ya da tamamen kaybolmasıdır. Bunun yanında geniz akıntısı, başta dolgunluk hissi, ağızdan nefes alma, horlama ve sık sinüzit atakları görülebilir. Özellikle koku duyusunun geri gelmemesi, durumun değerlendirilmesi gerektiğini gösterir" dedi.