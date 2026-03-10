Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Ağrının kaynağı sandığınız yer olmayabilir! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama
Giriş Tarihi: 10.03.2026 14:23

Ağrının kaynağı sandığınız yer olmayabilir! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Vücutta hissedilen ağrı her zaman bulunduğu bölgeden kaynaklanmayabilir. Uzmanlara göre diz, bel veya boyun ağrısının arkasında bazen geçmişte geçirilen ameliyatlar, diş problemleri ya da vücuttaki doku gerginlikleri gibi farklı nedenler yer alabiliyor. Bu nedenle kronik ağrıların değerlendirilmesinde yalnızca ağrıyan bölgeye değil, vücudun genel mekanik dengesine de bakılması gerektiği vurgulanıyor.

İHA Sağlık
Ağrının kaynağı sandığınız yer olmayabilir! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama
  • ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koca, günlük muayene ve değerlendirme pratiğinde çoğu zaman gözden kaçan "geçirilmiş ameliyatların, diş ve iç organ kaynaklı problemlerin vücut mekaniği üzerindeki etkileri" konusunda açıklamalarda bulundu.


"AĞRININ KAYNAĞI UZAKTA OLABİLİR"
Ağrının her zaman hissedildiği bölgeden kaynaklanmadığını, vücudun tüm sistemlerinin birbiriyle sıkı bir bağlantı içinde çalıştığını belirten Prof. Dr. İrfan Koca, tanı sürecindeki bu önemli noktaya dikkat çekerek, "Günlük muayene pratiğinde genellikle yalnızca şikâyet edilen bölgeye odaklanılıyor; diz ağrıyorsa dize, bel ağrıyorsa bele bakılıyor. Oysa hastanın geçmişte geçirdiği sezaryen, apandisit, safra kesesi veya fıtık ameliyatları o bölgedeki dokularda ve fasya dediğimiz, tüm vücudu baştan başa saran bağ dokusu ağında yapışıklıklar oluşturabilir. Bu yapışıklıklar dokunun doğal esnekliğini bozarak, fasya aracılığıyla ameliyat bölgesinden oldukça uzaktaki eklemlerde bile kronik ağrılara yol açabilen bir mekanizma oluşturabilir" dedi.


"OTONOM SİNİR SİSTEMİ, DİŞ PROBLEMLERİ VE ZİNCİRLEME ETKİLER"
Prof. Dr. İrfan Koca, yalnızca cerrahi operasyonların değil, dişlerle ilgili sorunların da vücutta "bozucu odak" oluşturarak sistemi etkileyebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Koca, "Geçirilmiş ameliyatlar, diş çürükleri, gömülü dişler veya hatalı diş tedavileri otonom sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu durum vücudun kendini onarma mekanizmalarının dengesini bozarak, problemli bölgeyle doğrudan ilişkili görünmeyen farklı bölgelerde kronik ağrıların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Vücutta zincirleme mekanik etkiler" şeklinde konuştu.


VÜCUT DENGESİ (POSTÜR) BOZUKLUĞU
Dr. Koca, "Ameliyat sahasında gelişen doku sertleşmeleri veya çiğneme sistemindeki dengesizlikler vücut dengesini bozabilir. Bu durum kişinin farkında olmadan duruşunu değiştirmesine ve zamanla vücudun farklı bölgelerinde mekanik gerginliklerin ortaya çıkmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.


"TEDAVİDE KÖK NEDENİ BULMAK ÖNEMLİ"
Sadece ağrı kesiciler veya lokal tedavilerle bu tür kompleks sorunların kalıcı olarak çözülmesinin zor olabileceğini belirten Prof. Dr. İrfan Koca, manuel terapi, fasyal gevşetme ve nöral terapi gibi yöntemlerle hem mekanik yapışıklıkların hem de sinir sistemi üzerindeki bozucu etkilerin ele alınması gerektiğini ifade etti.


Koca, "Hastalarımızı değerlendirirken yalnızca şikâyet edilen bölgeyi değil; hastanın geçirdiği cerrahi müdahaleleri, diş geçmişini ve iç organlara ilişkin klinik bulguları da potansiyel kök nedenler olarak değerlendiriyoruz. Otonom sinir sistemi ile doku gerginliğini birlikte ele aldığımızda; diz, boyun veya baş ağrısı yaşayan hastalarda daha kalıcı ve bütüncül bir iyileşme sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrının kaynağı sandığınız yer olmayabilir! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz