Gece yemek yiyenler dikkat! Reflüyü tetikleyen alışkanlıklar açıklandı

Prof. Dr. Mehmet Yalnız artan reflü hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.



Reflü hastalığının toplumda her geçen gün daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yalnız, "Günümüzde her 5 kişiden birinde reflü hastalığının görülüyor. Bu durumun yaşam alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Reflü hastalığının artışında sigara kullanımı, alkol tüketimi, Batı tipi beslenme, obezite ve aşırı abur cubur tüketimi etkilidir. Mide kapasitesinin üzerinde beslenmek, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına neden oluyor. Bu da yemek borusunda yanmaya yol açıyor. Mide ile yemek borusu arasında anatomik bir kapak bulunmuyor ancak kaslar ve diyaframın oluşturduğu koruyucu bir sistemin kapak görevi görüyor. Bu sistem zamanla gevşeyerek kalıcı hale gelebiliyor. Reflüden korunmak için özellikle akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekir. Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi ve sıvı alımını kesmek gerekiyor. Tüm bu önlemlere rağmen mide içeriği yine yemek borusuna kaçıyorsa, yatak başını yaklaşık 45 derece yükseltmek, yemek borusunu mideye göre daha yukarıda tutarak reflüyü azaltabilir" diye konuştu.