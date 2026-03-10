Ramazanı sağlıklı geçiriyor musunuz?

Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin hem bedeni hem de zihni canlandırdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Görmüş Çakır, şu beslenme tavsiyelerini verdi...

SAHUR KAHVALTI ÖĞÜNÜ GİBİ

Ramazan ayında sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin temelinde doğru bir öğün düzeninin yer aldığını söyleyen Dyt. Çakır, "İftar ile sahur arasında yaklaşık 2-2,5 saatlik aralıklarla 3 öğün planlanmalı ve mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahur, gün boyunca enerji seviyesini koruyan bir kahvaltı öğünü gibi değerlendirilmelidir" dedi.

TOK TUTAN BESİNLER

Dyt. Çakır, oruç sırasında tok kalmayı sağlayan yiyecekler arasında özellikle protein açısından zengin besinlerin öne çıktığını belirterek, tok tutan besinleri şöyle sıraladı: "Bunların başında yumurta, beyaz peynir ve et grubu gıdalar gelir. Bu besinler uzun süre sindirildiği için tokluk hissini artırarak daha rahat oruç tutulmasına yardımcı olur. Tok tutan bir diğer önemli besin grubu ise ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlardır. Kavrulmamış halleriyle tüketildiklerinde hem besin değerleri yüksek olur hem de uzun süre tok kalmayı desteklerler."

İFTARDAN SAHURA 2 LİTRE SU

İftar ile sahur arasında bol su tüketmenin oldukça önemli olduğunu belirten Dyt. Çakır, "Ramazanda su tüketimine ekstra özen gösterilmelidir, çünkü gün içinde su alınamamakta ve terleme gibi nedenlerle vücut su kaybetmektedir. Bu kayıpları dengelemek için sahurda, iftarda ve iftar sonrasında ortalama 1,5-2 litre su içmek gereklidir" dedi.

LİF BAKIMINDAN ZENGİN BESLENİN

RAMAZAN ayında lif bakımından zengin beslenmenin, uzun süre tok kalmayı sağlarken sindirim sistemini de desteklediğini belirten Dyt. Çakır, "Lifli gıdalar, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve bağırsak sağlığını korur. Bu nedenle sahur ve iftar öğünlerinde lif açısından zengin besinlere yer vermek oldukça önemlidir. Kabuklu tüketilebilen meyveler, kuru kayısı, kuru erik, hurma, tam tahıllı ürünler, taze fasulye, bezelye ve ıspanak gibi besinler tüketilebilir" dedi.

SOFRANIZDA OMEGA 3 KAYNAKLARINA YER AÇIN

OMEGA-3 ve folik asit bakımından zengin beslenmenin, vücut direncini artırarak sağlıklı bir oruç süreci geçirmenize yardımcı olacağını söyleyen Dyt. Çakır, şu önerilerde bulundu: "Tam tahıllı ürünler, kahvaltılık yulaf gevrekleri, kuşkonmaz, ıspanak, bezelye, domates, balık, brokoli, keten tohumu, semizotu, mercimek, ceviz tüketin."

ŞERBETLİ TATLI YERİNE SÜTLÜ TATLI

DYT. Çakır, tatlı isteği oluştuğunda şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü (güllaç, sütlaç, muhallebi) veya meyve tatlıları (ayva-kabak tatlısı) gibi düşük kalori ve yağ içeriği düşük olan tatlıların tüketilmesinin daha yararlı olacağını söyledi.