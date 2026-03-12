Birçok kişi farkında değil! Böbrek hastalıkları sessiz ilerleyebilir

'KRONİK VE AKUT BÖBREK HASARI ARASINDAKİ FARK'

Böbrek hastalıklarının türlerini açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Aktar, "Akut böbrek hasarı, böbrek fonksiyonlarının saatler veya günler içinde ani şekilde bozulmasıdır. Genellikle ağır enfeksiyonlar, ciddi sıvı kaybı, bazı ilaçlar veya büyük ameliyatlar sonrasında ortaya çıkabilir ve erken tanı ile çoğu zaman geri döndürülebilir. Kronik böbrek hastalığı ise aylar hatta yıllar içinde yavaş ilerler. En sık nedeni diyabet ve hipertansiyon olup, hastalık ilerlediğinde bazı hastalar diyaliz tedavisine veya böbrek nakline ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle her iki durumun da erken tespiti çok önemlidir" ifadelerini kullandı.