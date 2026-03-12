Sessiz tehlike: “Göz tansiyonu” görme kaybına yol açabiliyor

"RUTİN KONTROLLER BU HASTALIK GRUBUNDA OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Akçay, hastalığın erken belirti vermediğini belirterek, "Bazı tipleri dışında genellikle kişiler kendilerinde glokom olduğunu anlamıyorlar. Ancak rutin kontrollerde göz içi basınç düzeyinin yüksek çıkması, 21 milimetre civanın üzerinde çıkması ya da yapılan birtakım özellikli görme siniri tetkikleri ya da görme alanı tetkikleriyle biz glokom tanısını koyabiliyoruz. Dolayısıyla rutin kontroller bu hastalık grubunda oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Hastalığın genellikle ileri yaşta görüldüğünü ancak çocuk hastaların da olduğundan bahseden Akçay, "Genetik yatkınlık özellikle çocuk yaş grubunda daha ön planda. Onun dışında ileri yaşta da ailesel yatkınlık önemli oluyor. Glokom, tanı almadığı, erken tedavi edilmediği zaman körlüğe kadar gider. Fakat artık bir hasta glokom tanısı aldığında, ilaç, lazer ya da cerrahi tedavilerle bu körlüğe gidişini engelleyebiliyoruz." diye konuştu.

Akçay, özellikle ailesinde glokom olan risk faktörü kapsamındaki kişilerin kontrollerini aksatmaması, herkesin de yılda en az bir kez göz muayenesi olması ve göz tansiyonunu ölçtürmesi tavsiyesinde bulundu.