Soğukta parmaklarınız morarıyorsa dikkat! Raynaud hastalığının habercisi olabilir

Fırat Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, özellikle kış aylarında daha sık görülen Raynaud Fenomeni hakkında önemli bilgiler verdi.



Prof. Dr. Koca, "Raynaud Fenomeni, soğukta, heyecanda ortaya çıkan parmak uç kısımlarda deri renk değişimidir. Solukluk, morarma oluyor, hafifte kızarıyor ve geçiyor. Bu sıralarda ağrıda söz konusudur. Normal popülasyonun yüzde 5'inde görebiliyoruz. Oldukça sık görülen bir hadisedir. Bu hastalarımızın özellikle kış aylarında sıkıntıları çok daha fazla olur. Raynaud Fenomeni bazı romatizma hastalıklarının habercisi olabiliyor. Bunlardan bir tanesi el romatizmasıdır. Bu nedenle bu belirtileri yaşayan kişilerin en az bir kez romatizma hastalıklarıyla ilgilenen bir doktora başvurması önemlidir. Raynaud Fenomeni'nin altında farklı nedenler olabilir. Bazı romatizma hastalıkları, kullanılan bazı ilaçlar veya hormon tedavileri bu duruma yol açabilir. Bu nedenle nedeninin mutlaka araştırılması gerekir" diye konuştu.



Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Koca, "Hastalara damarların daralmasını önleyen ve kan dolaşımını rahatlatan ilaçlar verile bilinir. Yaşam tarzı da hastalığın seyrinde önemlidir. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durulmalı, kahve tüketimi azaltılmalı, mümkün olduğunca soğuktan korunulmalı ve stresten uzak durulmalıdır. Bu faktörler şikayetlerin artmasına neden olabilir" şeklinde konuştu.