Uzmanlardan kritik uyarı! Kolon kanseri erken teşhisle önlenebilir

Mart ayı, dünya genelinde Kolon Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor ve toplumda kolorektal kanser konusunda bilinç oluşturmayı, erken tanının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kolon kanseri dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kanser türleri arasında yer almakta olup, özellikle erken evrede tespit edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olarak öne çıkmaktadır. Kolon ve rektumdan gelişen kolorektal kanserler çoğu zaman başlangıç aşamasında belirti vermeden ilerleyebilir. Ancak düzenli tarama programları sayesinde henüz kanserleşmeden önce saptanabilen poliplerin çıkarılması ile hastalığın gelişimi önlenebilir veya erken evrede teşhis edilerek tedavi başarısı önemli ölçüde artırılabilir.