10 saniyede glokom tedavisi

Dünyada körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer alan glokom hastalığına farkındalığı artırmak amacıyla 8-14 Mart tarihleri 'Dünya Glokom Haftası' olarak kabul ediliyor. 12 Mart ise 'Dünya Glokom Günü'ydü. Türkiye'de yaklaşık 500 bin glokomlu hasta var. Ancak belirti vermemesinden kaynaklı bu sayının yaklaşık 4 katı hasta olduğu tahmin ediliyor. Yani bu hastalar, glokom hastası olduğunu bilmiyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aykan ile bir araya gelerek, glokom hastalığının tehlikesini ve modern tedavi yöntemlerini konuştum. Prof. Dr. Aykan glokom tedavisi için Türkiye'de yakında uygulanmaya başlanacak olan FLIGHT teknolojisinin müjdesini verdi.

DİYABET HASTALARI RİSKLİ GRUPTA

Glokom hastalığının belirti vermemesi nedeniyle geç tanı konulduğunu, bunun da geri dönüşü zorladığını belirtilen Prof. Dr. Aykan, hastalığın belirtileri konusunda toplumun dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: "Sabahları belirginleşen baş ağrıları, ışıkların etrafında halkalar görme ve ani bulanık görme gibi belirtiler yaşanabilir. 40 yaş üstü bireyler, ailesinde glokom öyküsü olanlar ve diyabet hastaları glokom açısından riskli gruptadır. Bu gruptakilerin çok daha dikkatli olması, rutin muayenelerini ihmal etmemesi gerekiyor."





DÜNYA GLOKOM TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEMİ KONUŞUYOR

Glokom tedavisinde kullanılan damlaların uyum sorunlarına neden olduğu, geleneksel cerrahilerin ise risk ihtimalinin, bilim dünyasını daha az invaziv (minimal müdahaleli) yöntemlere yönelttiğini söyleyen Prof. Dr. Aykan, yeni yöntemi şöyle anlattı: "2025 yılında Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği'nin düzenlediği kongrede ilk kez dünyaya tanıtılan ve büyük heyecan uyandıran FLIGHT, (Görüntü Kılavuzlu Trabekülotomi Tekniği) bu arayışın en gelişmiş sonucu olarak kabul ediliyor. Bu yeni teknoloji dünya ile eş zamanlı olarak yakın bir tarihte ülkemizde de uygulanacak. Türkiye, oftalmoloji alanında dünyada gelişmiş bir role sahip."





FLIGHT TEKNOLOJİSİ YAKINDA TÜRKİYE'DE

'FLIGHT' yönteminin klinik sonuçlarının son derece umut verici olduğunu belirten Prof. Dr. Aykan, şunları söyledi: "Geleneksel yöntemlere göre en büyük farkı herhangi bir implant kullanmadan göz içi basıncını düşürebilmemizdir. Aynı şekilde kesi gerektirmemesi ve cerrahi travmanın minimumda tutulması, komplikasyon risklerini ciddi oranda düşürmektedir. Tedavinin, diğer bir avantajı ise sunduğu yüksek hasta konforudur. İşlem sonrası hastalar, günlük aktivitelerine hızla dönebilmektedir. Bu teknolojiyle glokom tedavisinde kesisiz, ağrısız ve yüksek hassasiyetli yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz."



İLERİ TEKNOLOJİ, HIZLI VE GÜVENLİ İŞLEM

FLIGHT teknolojisinin oldukça hızlı ve güvenli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aykan, işlemin nasıl yapıldığını şöyle anlattı. "Damla anestezi altında yapılan işlem süresi sadece 10-15 saniye sürmektedir. Görüntüleme sisteminin yüksek çözünürlüğü sayesinde tedavi edilecek alan mikron düzeyde hassasiyet ile belirlenebiliyor. Bu ileri teknolojik altyapı, müdahalenin hem güvenliğini hem de başarısını en üst seviyeye taşıyor."