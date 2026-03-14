Türkiye’de 2 milyon kişi bu tehlikeyle yaşıyor! Sinsi sinsi ilerliyor, fark edildiğinde çok geç olabilir...

BELİRTİ VERMEYEN SİNSİ BİR HASTALIK

Glokomun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, birçok hastanın görme kaybı oluşana kadar durumun farkına varamadığını söyledi. Prof. Dr. Kaya "Glokom sinsi bir hastalıktır. Göz tansiyonu 23, 24 hatta 25 seviyelerinde olsa bile kişi çoğu zaman hiçbir şey hissetmez. Ancak göz sinirlerinde oluşan hasar belirli bir seviyeye ulaştığında görme azalmaya başlar. Bu noktada ise çoğu zaman geç kalınmış olabilir" diye konuştu. Glokomda genetik yatkınlığın önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaya, ailesinde glokom bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Anne, baba ya da yakın akrabalarında glokom bulunan kişilerin özellikle 40 yaşından sonra yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmaları ve göz tansiyonlarını kontrol ettirmeleri gerekir" diye konuştu.