Türkiye’de 72 bin diyaliz hastası var

Türk Böbrek Vakfı (TBV) '12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde, bu yıl "Böbreğini Korurken Dünyayı Koru" temasına dikkat çekti. Hem böbrek hastalıkları hem de su kaynaklarının korunmasının önemi vurgulandı.

1800 PET ŞİŞEDEN DEV MAKET

Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından 1800 pet şişe kullanılarak, hazırlanan dev böbrek maketi Kadıköy'de sergilendi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 150 kilogram ağırlığındaki maket, plastik tüketiminin doğaya etkisini sembolik bir şekilde gözler önüne serdi.

69 BİNİ HEMODİYALİZE GİRİYOR

TBV Başkanı Timur Erk, "Türkiye'de yaklaşık 72 bin son dönem kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık 69 bini hemodiyaliz, 3 bini ise periton diyalizi tedavisi ile yaşamını sürdürüyor" dedi. Hemodiyaliz tedavisinde kullanılan su miktarının ise konunun çevresel boyutunu ortaya koyduğunu söyleyen Erk, "Bir diyaliz seansında en az 200 litre şebeke suyu kullanılıyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 2–2,5 milyon ton su, bu tedavi sürecinde kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor" dedi.

BÖBREKLERİNİZİ KORUYUN

Erk, kronik böbrek yetmezliğinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bu dev böbrek maketi bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Böbreklerimizi korumak aslında doğal kaynaklarımızı korumaktır. İklim değişikliği ve su kaynaklarının giderek azalması, suyun değerini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Günlük 2–2,5 litre su tüketimi gibi basit alışkanlıklarla hem böbrek sağlığımızı koruyabilir hem de sağlık sistemindeki büyük yükün önüne geçebilir."



10 KİŞİDEN BİRİ KRONİK BÖBREK HASTASI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Canpolat ise böbrek hastalıklarının dünya genelinde hızla arttığını belirterek, "Dünya genelinde yaklaşık her 10 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunuyor. Türkiye'de ise her 6–7 yetişkinden biri böbrek hastalığı riski taşıyor. Ancak böbrek sağlığının temelleri çocukluk döneminde atılır. Yeterli su tüketimi, sağlıklı beslenme, tuz ve paketli gıdaların azaltılması, fiziksel aktivite ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak böbrek sağlığını korumada büyük önem taşır" dedi.



HER GÜN 180 LİTRE KAN BÖBREKLERDE SÜZÜLÜYOR

NEFROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Zelal Adıbelli ise böbrek sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik konularına değinirken, TBV Danışma Meclisi Üyesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Nadir Alpay ise böbreklerin görevleri ve böbrek sağlığı adına edinilmesi gereken alışkanlıkları şöyle sıraladı: "Kanı sürekli temizlemek için her gün yaklaşık 180 litre kan böbreklerden süzülür, vücudun su dengesini sağlamak, mineral ve tuz dengesini düzenlemek, kan basıncını (tansiyonu) kontrol etmek, kırmızı kan hücresi üretimine yardım etmek ve kemik sağlığını korumak böbreklerin önemli görevleridir. Böbrekleri dolayısı ile genel sağlık halini korumak için yıllık olarak böbrek kan tahlillerinin rutin olarak yapılması, böbrek hastalıkları anlamında koruma sağlayacaktır."