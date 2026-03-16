9 adımda daha iyi hissedin

BBC'nin bilim ekibi, psikoloji ve nörobilim araştırmalarından yararlanarak zor zamanlarda zihinsel dayanıklılığı artırmaya yardımcı olabilecek dokuz yöntemi bir araya getirdi.



1 Duygularınızı daha net tanımlayın: Araştırmalar, insanların hissettikleri duyguları daha ayrıntılı biçimde tanımlayabildiğinde stresle daha iyi başa çıktığını gösteriyor.

"Kötüyüm" ya da "stresliyim" demek yerine kaygı, hayal kırıklığı ya da endişe gibi daha spesifik ifadeler kullanmak zihinsel dayanıklılığı artırabiliyor.





2 Kaygıyı bir motivasyon kaynağına dönüştürün: Kaygı çoğu zaman olumsuz bir duygu olarak görülse de araştırmalar bunun yararlı bir tarafı da olabileceğini gösteriyor. Orta düzeyde kaygı, odaklanmayı artırabilir, yaratıcılığı tetikleyebilir ve insanları harekete geçmeye motive edebilir.



3 Kaygıyı yapıcı biçimde yönlendirin: Psikologlar, kaygıyı bastırmak yerine onu problem çözmeye yönlendirmenin daha etkili olduğunu söylüyor. Bir endişeyi fark edip adlandırmak, ardından çözüm yollarını düşünmek stresin azalmasına yardımcı olabilir.



4 Kitap ve müzikten yararlanın: Araştırmalar düzenli olarak kitap okuyan kişilerin daha az stresli ve daha az yalnız hissettiğini gösteriyor. Benzer şekilde müzik de ruh halini hızla değiştirebilen güçlü bir araç.





5 Çevrenizi düzenleyin: Bitkilerle çevrili bir ortamda bulunmak, doğa fotoğraflarına bakmak ya da sevdiklerinizin fotoğraflarını görmek bile ruh hali üzerinde olumlu etkiler yaratabiliyor.



6 Korku filmi izlemek bile işe yarayabilir: Araştırmalar, korku filmlerinin bazı insanlar için stresle baş etmeyi kolaylaştırabileceğini gösteriyor.



7 Günün iyi anlarını yazın: Psikolojide "üç iyi şey" olarak bilinen egzersizde insanlar her akşam gün içinde yaşadıkları üç olumlu olayı not ediyor. Araştırmalar bu basit alışkanlığın mutluluk düzeyini artırabileceğini gösteriyor.



8 Kontrol edebildiklerinize odaklanın: Uzmanlara göre stresin büyük bölümü kontrol edilemeyen şeyleri değiştirmeye çalışmaktan kaynaklanıyor.



9 Umudu eylemle birleştirin: Psikologlar umut duygusunun en güçlü halinin harekete geçmekle ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca iyi şeylerin olmasını beklemek yerine küçük adımlar atmak insanların geleceğe dair daha güçlü bir iyimserlik geliştirmesine yardımcı olabiliyor.