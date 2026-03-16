Ani baş dönmesi atakları yaşıyorsanız dikkat! İç kulak hastalığının işareti olabilir

Erdem, meniere hastalığını hafife almamak gerektiğini söyledi.

Menierenin günlük hayatı oldukça olumsuz etkileyen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Erdem, şöyle devam etti:

"Bu hastalıkta baş dönmesi (vertigo) ataklar halinde geliyor. Beraberinde mutlaka işitme kaybı, kulakta basınç hissi ve çınlama oluyor. Hastanın kulağında önce patlayacakmış derecesinde basınç hissiyatı ve çınlama başlıyor. Daha sonra buna baş dönmesi eşlik ediyor ve işitme kaybı oluşuyor. Bu işitme kaybının en önemli özelliği özellikle pes tonlarını (müzikte ve seste düşük frekanslı, kalın ve derin sesleri ifade eder) tutması. Ataklar ortalama 2 ila 24 saat arasında sürebilir. En önemli özelliği atak geçtiği zaman hastanın bütün şikayetleri ortadan kalkıyor."