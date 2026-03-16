Son yıllarda yapılan araştırmalar, müziğin yalnızca kültürel bir ifade aracı olmadığını, aynı zamanda sağlık ve beyin işlevleri üzerinde de çeşitli etkiler yaratabildiğini gösteriyor. Bilim insanları, müziğin insan bedeni ve zihni üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için yeni bulgular ortaya koymaya devam ediyor. Popular Science'ın haberine göre, müzik dinlemenin 4 faydası:

İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRABİLİR

California Northstate Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından 2024 yılında yapılan bir inceleme ve meta-analiz, ameliyat sonrası müzik dinlemenin hastaların algıladığı ağrıyı önemli ölçüde azaltabileceğini ve kalp atış hızını düşürebileceğini ortaya koydu. Toplam 35 çalışmayı inceleyen araştırma, müziğin anesteziden uyanma sürecinde yaşanan stresli geçişi hafifletebileceğini ve kaygı ile kortizol seviyelerini düşürebileceğini gösterdi.

DEMANS RİSKİNİ AZALTABİLİR

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Monash Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2025 yılında yapılan bir çalışmada, arka planda sürekli müzik çalmasının demans riskini azaltabileceği bulundu. Araştırma kapsamında 70 yaş ve üzerindeki 10 bin 893 yetişkin incelendi. Sonuçlara göre, sürekli müzik dinleyen kişilerde demans gelişme riski, hiç dinlemeyen ya da nadiren dinleyenlere kıyasla yüzde 39 daha düşük bulundu. Ayrıca bir müzik aleti çalan kişilerde demans riskinin yüzde 35 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

BEYİN PLASTİSİTESİNİ ARTIRABİLİR



Beynin yeni beceriler öğrenmesini sağlayan yeniden yapılanma kapasitesi "beyin plastisitesi" olarak adlandırılıyor. Araştırmalar, müzik yapmanın bu kapasiteyi güçlendirebileceğini gösteriyor. Harvard Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve 2010 yılında Neuroscientist dergisinde yayımlanan bir inceleme, özellikle erken yaşta müzik eğitimi almanın beyin plastisitesini güçlendirdiğini ortaya koydu. Araştırmada, küçük yaşta müzik eğitimi alan çocukların bilişsel performanslarının daha yüksek olduğu belirtildi. Birden fazla çalışma, enstrüman çalan çocuklarda beynin iki yarım küresi arasındaki iletişimi sağlayan anterior corpus callosum bölümünün daha büyük geliştiğini gösterdi.



CANLI MÜZİK BEYNİ DAHA FAZLA UYARIYOR

Dijital platformlardan dinlenen kayıtlı müziklerin de çeşitli faydaları bulunuyor. Ancak bazı araştırmalar, canlı müziğin beyin üzerinde daha güçlü etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Zürih Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, canlı konserlerin kayıtlı müziğe kıyasla daha güçlü ve tutarlı nörolojik tepkiler oluşturduğu belirlendi. Araştırmada, deneklerin hem kayıtlı piyano müziği hem de canlı bir piyanistin performansını dinlerken beyinlerindeki amigdala aktivitesi ölçüldü. Sonuçlar, canlı müziğin amigdala üzerinde daha yüksek ve daha tutarlı bir aktivite oluşturduğunu gösterdi. Ayrıca canlı performans sırasında duyguların işlenmesiyle ilgili daha geniş bir sinir ağında da artan aktivite gözlemlendi.