Sadece soğuk algınlığı değil! Martta bu sorunlar da tırmanıyor

Mevsim geçişlerinin etkisiyle birlikte acil servislere başvurularda artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ilk sırada yer aldığını ifade etti. Ani hava değişimlerinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Duru, grip, nezle ve farenjit gibi hastalıkların bu dönemde hızla yayıldığını vurguladı.
Mart ayında öne çıkan bir diğer sağlık sorununun ise alerjik reaksiyonlar olduğunu belirten Duru, "Baharın yaklaşmasıyla birlikte polenler artıyor. Bu durum özellikle alerjik rinit ve astım hastalarında ciddi şikayetlere yol açabiliyor" dedi.
Öte yandan mide-bağırsak enfeksiyonlarında da artış gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle gelen hasta sayısında belirgin bir yükseliş var" diye konuştu.
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Duru, dengeli beslenme, yeterli uyku ve mevsime uygun giyinmenin önemine dikkat çekti. Kronik hastalığı olan bireylerin tedavilerini aksatmaması gerektiğini de hatırlatan Duru, acil servislerin gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini belirtti.