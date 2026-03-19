Diş sağlığı vücut sağlığını doğrudan etkiliyor! Kanseri bile tetikleyebilir

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Saraç, 20 Mart Dünya Oral Sağlık Gününün, Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) üyesi yaklaşık 200 ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandığını aktardı.

Etkinliklerin temel amacının, bilimsel yaklaşımlar ışığında toplumun bilgi düzeyini artırmak ve doğru ağız-diş sağlığı alışkanlıklarının yaygınlaşmasını sağlamak olduğuna değinen Saraç, ağız hastalıklarının dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Saraç, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının diş çürüğü, diş eti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan çeşitli ağız hastalıkları açısından risk altında bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Oral Sağlık Günü, gençlerden artan yaşlı nüfusa kadar tüm bireylerin yaşam boyu ağız ve diş sağlığını korumaya odaklanıyor. Toplumda ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinin oluşturulması, büyük önem taşıyor. Diş çürüğü başta olmak üzere ağız hastalıklarının önemli bir kısmı, önlenebilir hastalıklar. Sağlıklı bir vücut için önce ağız sağlığı gerekir. Doğru ağız bakım alışkanlıklarının erken yaşta kazanılması, yaşam boyu sağlık için kritik derecede önemli. "

"PSİKOLOJİK DURUMU DA OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Sağlıklı dişlere sahip olmanın, bireyin öz güvenini olumlu etkilediğine dikkati çeken Saraç, diş kaybının ise estetik ve ağız fonksiyonlarını bozarak kişinin psikolojik durumunu olumsuz etkileyebildiğini vurguladı.

Saraç, ağız sağlığı ile genel sağlık arasındaki ilişkinin fiziksel sağlığın yanı sıra yaşam kalitesini de kapsayan bütüncül bir ilişki olduğunu belirterek, "Bireyler, bazı basit alışkanlıklarla ağız sağlığını koruyabilir. Dişlerin doğru teknikle düzenli olarak fırçalanması, diş ipi kullanımı, şekerli gıdaların tüketiminin azaltılması, dengeli ve sağlıklı beslenme, 6 ayda 1 diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerekir." tavsiyelerinde bulundu.