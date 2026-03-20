Sağlıklı bayram sofralarınız olsun

Ramazan ayında bir ay boyunca 2 öğün beslenmeye alışan vücut, Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden değişen beslenme düzenine geçiyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli ve Diyetisyen Asya Naz Al, vücudu yormadan bayram yapmanın püf noktalarını anlattı.

KALP SAĞLIĞI İÇİN DENGELİ BESLENİN

Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle vücudun farklı bir beslenme düzenine uyum sağladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, şunlara dikkat çekti: "Bayramla birlikte ramazan ayında oluşan düzenin bir anda değiştirilmemesi gerekiyor. Bayram sofralarında özellikle şeker oranı yüksek tatlılar, hamur işleri ve yağlı yiyecekler ölçülü tüketilmeli. Ramazan sonrası bir anda ağır ve yüksek kalorili besinlere yönelmek vücudun dengesini bozabilir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapmak, öğünler arasında makul süreler bırakmak ve beslenme düzenine kademeli olarak dönmek oldukça önemlidir. Ayrıca yeterli su tüketimi artırılmalı, sebze ve lif açısından zengin besinler sofralarda daha fazla yer almalı. Bayram süresince yürüyüş gibi hafif fiziksel aktiviteler de ihmal edilmemeli. Dengeli beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını korumada önemli rol bir rol oynar."



REFLÜ VE ŞİŞKİNLİK ARTABİLİR GASTROENTEROLOJİ

Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya da ramazan ayında 2 öğün beslenmeye alışan sindirim sisteminin bu süreçte dinlenme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Ramazan boyunca mide hacmi küçülürken, atıştırmaların azalmasıyla birlikte sindirim sistemi toparlanabiliyor. Bu dönemde bazı kişilerde reflü, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikâyetlerde azalma görüyoruz. Ancak bayramla birlikte sık ve ağır öğünler, düzensiz saatlerde beslenme ve liften fakir ancak yağ ve karbonhidrat açısından zengin gıdaların tüketilmesi sindirim sistemi üzerinde ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu tür beslenme alışkanlıkları reflü, hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketimi metabolizmayı olumsuz etkileyerek kan şekeri dengesinin bozulmasına ve zamanla karaciğer yağlanmasına neden olabilir" dedi.



BAYRAMA KÜÇÜK PORSİYONLARLA BAŞLAYIN

Bayram sabahında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, şu önerilerde bulundu:

Özellikle bayram günlerinde yapılan kahvaltılarda porsiyonlar abartılmamalı.

Bir ay boyunca uzun süre aç kalan mideyi bir anda yoğun ve ağır yiyeceklerle zorlamak mide ağrısı, kramp ve kasılmalara yol açabilir.

Güne küçük porsiyonlarla başlamak ve vücudu yavaş yavaş normal beslenme düzenine alıştırmak gerekir.

Özellikle kızartma, hamur işleri ve yağlı yiyecekler mideyi zorlayabilir.

Bayramda ölçüsüz tatlı tüketimi hem mide sorunlarına hem de kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir.

Porsiyon kontrolü yapmak ve gün içinde dengeli beslenmek gerekir.



DENGELİ BİR TABAK OLUŞTURUN

Diyetisyen Asya Naz Al da bayram sofralarıyla ilgili şu beslenme tüyolarını verdi:

Dengeli bir tabak oluşturmak sağlıklı bir beslenme düzeni için önemlidir.

Bayram kahvaltılarında simit, börek ve hamur işleri gibi yoğun karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durun.

Bunun yerine yumurta, peynir gibi protein kaynakları ile birlikte zeytin, ceviz ve avokado gibi sağlıklı yağların yer aldığı dengeli bir tabak oluşturabilirsiniz.

Tabağın önemli bir kısmının domates, salatalık ve yeşillikler gibi sebzelerden oluşması da beslenme dengesini sağlar.