Bayramda her ikramı kabul etmeyin!

Bir ay boyunca sabrı, paylaşmayı ve ölçülü olmayı hatırlatan ramazan ayı geride kaldı. Gün doğumundan gün batımına kadar süren uzun açlık saatlerinin ardından kurulan iftar sofraları, ramazan ayının en özel anlarını oluşturdu. Şimdi ise bayramın gelişiyle birlikte sofralar yeniden değişiyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bayramda sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi...

UYUMLANMA SÜRECİ

Bir ay boyunca 2 ana öğüne alışan sindirim sisteminin, bayramda artan öğün sayısı ve özellikle tatlı tüketimi nedeniyle zorlanabileceğinin altını çizen Dyt. Uka, "Bu nedenle bayram günlerinde hem sofraların keyfini çıkarmak hem de sağlığı korumak için beslenme alışkanlıklarında bazı noktalara dikkat etmek oldukça önemlidir" dedi.

Ramazan boyunca değişen beslenme düzeninin bayramla birlikte bir anda eski haline dönmeye çalıştığında vücut için küçük bir 'uyum süreci' gerekebileceğini belirten Dyt. Uka, şu önerilerde bulundu:

"Güne mutlaka kahvaltıyla başlayın. Tatlı tüketimini günde 1 porsiyonla sınırlandırın. Gün içinde en az 2 litre su içmeye çalışın. Ziyaretler arasında kısa yürüyüşler yapın. Sebze ve salata tüketimini artırın. Porsiyon kontrolüne dikkat edin."

EN SIK YAPILAN BESLENME HATALARI

Bayram ziyaretlerindeki ikramların çoğu zaman kontrolsüz bir yeme düzenine neden olabildiğini de söyleyen Dyt. Uka, bayramda en sık yapılan beslenme hatalarını şöyle sıraladı:

■ AÇ KARNINA TATLI TÜKETMEK

Sabah kahvaltısı yapmadan veya uzun süre aç kaldıktan sonra tatlı yemek kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir.

■ HER ZİYARETTE İKRAM KABUL ETMEK

Ziyaret edilen her evde tatlı yemek farkında olmadan çok yüksek kalori alımına yol açabilir.

■ PORSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETMEK

Çeşitli yemeklerin bulunduğu bayram sofralarında kişi farkında olmadan gereğinden fazla yiyebilir.

■ YETERSİZ SU TÜKETMEK

Ramazan boyunca azalan su tüketimi bayramda da devam ederse vücutta halsizlik ve baş ağrısı görülebilir.

■ HAREKETSİZ KALMAK

Uzun sofralar ve gün boyu süren ziyaretler, fiziksel aktivitenin azalmasına neden olur. Bu nedenle bayram günlerinde küçük porsiyonlar tercih etmek, yavaş yemek yemek ve gün içinde hareket etmeye çalışmak oldukça önemlidir.





BESLENMEYE YUMUŞAK GEÇİŞ

Ramazan ayı boyunca uzun saatler aç kalmanın metabolizmanın çalışma ritmini değiştirdiğini söyleyen Dyt. Uka, "Gün içinde daha az öğünle beslenmeye alışan vücut, bayramla birlikte tekrar 3 öğünlü düzene geçerken biraz zamana ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden bayramın ilk gününden itibaren çok ağır ve aşırı yemek tüketmek yerine daha dengeli ve kontrollü bir geçiş yapmak gerekir. Bayram sabahları güne mutlaka kahvaltıyla başlamak önemlidir. Uzun süre aç kalan mideyi bir anda ağır yemeklerle doldurmak; mide yanması, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir" dedi.

KAHVALTIDA HANGİ BESİNLER BULUNMALI?

Dyt. Uka, sağlıklı bir bayram kahvaltısında kızartmalar, çok yağlı börekler ve ağır hamur işleri yerine daha hafif seçeneklerin tercih edilmesinin sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olacağını söyleyerek, şu besinlere yer verilmesini önerdi:

■ Haşlanmış yumurta

■ Peynir çeşitleri

■ Zeytin

■ Tam tahıllı ekmek

■ Domates, salatalık

■ Bol yeşillik

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİN

Bayram denince akla gelen ilk şeylerden biri de şüphesiz tatlı ikramları. Dyt. Uka, tatlıları tamamen yasaklamak yerine ölçülü tüketmenin en doğru yaklaşım olacağını belirterek, şu önerilerde bulundu: "Tatlıyı ana öğünden sonra küçük bir porsiyon olarak tüketmek. Gün içinde birden fazla tatlı yememek. Şerbetli tatlılar yerine güllaç, sütlaç, dondurma gibi sütlü tatlıları tercih etmek."