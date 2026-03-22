Çocuklar bayramda şeker tüketirken dikkat!

Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Yasemin Vural, doğru ağız bakım alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanıldığını belirterek, bayramda aşırı şeker tüketimi ve çocuklarda diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

ÇÜRÜK YAPIYOR

Şekerin ağız florasını ve tükürüğün yapısını değiştirdiğini söyleyen Dt. Vural, şöyle dedi: "Şeker, asidik bir ortam oluşturuyor. Bu da dişlerdeki mine yüzeyinin yumuşamasına ve çürüklerin oluşmasına sebep oluyor. Şeker tüketiminden hemen sonra dişler fırçalanırsa şekerin çürük yapma özelliği ortadan kalkar. Diş fırçalama gibi bir olanak yoksa su içerek veya ağzı su ile çalkalayarak, şekerin dişler üzerindeki etkisini sıfırlayabilirsiniz."

BEBEKLERDE DİŞ BAKIMI

Çocuklarda ağız ve diş sağlığına dikkat etmenin aslında dişler çıkmadan önce başladığını söyleyen Dt. Vural, şunlara dikkat çekti: "Bebeklerin diş etleri temiz ve nemli bir gazlı bezle nazikçe silinerek ağız hijyenine erken dönemde başlanabilir. İlk dişler genellikle 6'ncı ay civarında sürmeye başlar. Bu dönemden itibaren yaşa uygun yumuşak kıllı bir diş fırçası ile günde en az 2 kez dişlerin fırçalanması önerilir."

SAĞLIKLI GÜLÜŞLER ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

Dt. Vural, eken yaşta yapılan diş hekimi kontrollerinin ise ileride oluşabilecek birçok sorunun önüne geçebileceğini belirterek, sağlıklı gülüşlerin çocuklukta başladığını vurguladı. Dt. Vural, "Birçok ebeveyn süt dişlerinin geçici olduğu düşüncesiyle bu dişlerin bakımını yeterince önemsemeyebilir. Oysa süt dişleri, çocukların yalnızca gülüşünü değil, sağlıklı beslenmesini, konuşma gelişimini ve ileride çıkacak kalıcı dişlerin doğru konumlanmasını da doğrudan etkiler. Bu nedenle ağız bakım alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması oldukça önemlidir" dedi.

İLK DİŞ ÇIKTIKTAN SONRA MUTLAKA MUAYENE YAPILMALI

Günümüzde çocuklarda diş çürüklerini önlemek amacıyla çeşitli koruyucu tedaviler uygulandığını söyleyen Dt. Vural, bunları şöyle anlattı:

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) ve Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde (ADSH) çocuklara yönelik fissür örtücü ve flor uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar dişlerin çiğneme yüzeylerini koruyarak, çürük oluşma riskini azaltır ve çocukların dişlerini daha uzun süre sağlıklı şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Çocukların ilk diş hekimi muayenesinin, ilk diş çıktıktan sonra ya da en geç 1 yaş civarında yapılması önerilir. Dişlerin ve çene yapısının sağlıklı gelişimi için çocukların ilk ortodontik değerlendirmesinin genellikle 6–7 yaş civarında yapılması önerilir."

BİBERON DİŞ SAĞLIĞINI BOZUYOR

Çocuklarda en sık görülen ağız sağlığı problemlerinden birinin erken çocukluk çağı çürükleri olduğunu da belirten Dt. Vural, şunları söyledi: "Özellikle gece biberonla süt, mama veya şekerli içecek verilmesi dişlerin uzun süre şekerle temas etmesine neden olur ve çürük riskini artırır. Bu nedenle çocukların uyurken biberonla beslenmemesi ve mümkün olduğunca erken dönemde bardak kullanımına geçilmesi önerilir. Erken çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları hem genel sağlık hem de ağız sağlığı üzerinde yaşam boyu etkili olmaktadır."