Sesim güzel mi?

Sesimiz, kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Kimimiz için mesleğimizi icra etmenin bir yolu, çoğumuz içinse düşüncelerimizi, duygularımızı ve kimliğimizi ifade etmenin temel aracı. Djital iletişim platformlarının sık kullanımı ise sesimizi daha çok duymamıza vesile oluyor. Bazı kişiler ise ses tonu ile hiç barışık değil. İşte tam bu noktada Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erol Bozbora, ses teli bozuklukları ile ilgili bilgiler verdi.

ÖZGÜVEN KAYBINA YOL AÇIYOR

Op. Dr. Bozbora, "Ses, yalnızca fiziksel bir özellik değil; kişinin kendini var etme biçimlerinden birisidir. Bireyler için sesin toplumsal cinsiyet kimliğiyle uyumlu hale getirilmesi, kişisel yolculuklarının önemli bir parçasıdır. Sesin toplumsal algılarla ilişkisi bulunmaktadır. İnce sesli erkekler ya da kalın sesli kadınlar zaman zaman toplumun yerleşik cinsiyet beklentileriyle çatışan bir algıya maruz kalabilmektedir. Bu durum, bireylerin seslerinden dolayı yanlış anlaşılmalarla karşılaşmalarına, özgüven kaybı yaşamalarına ya da sosyal dışlanma korkusu taşımalarına yol açabilmektedir" dedi.

SES CERRAHİSİ

Op. Dr. Bozbora, ses cerrahisine ne zaman başvurulması gerektiğini şöyle açıkladı:

■ Ses tellerinde iyi huylu oluşumlar (nodül, polip, kist vb.)

■ Ses teli felci (tek taraflı ya da çift taraflı)

■ Spazmodik disfoni (istemsiz kas kasılmaları nedeniyle gelişen ses bozukluğu)

■ Reinke ödemi (genellikle sigarayla ilişkili olup ses tellerinde sıvı birikimiyle ortaya çıkan, kalın ve boğuk sesle seyreden durum)

■ Yapısal bozukluklara bağlı kronik ses kısıklığı

■ Cinsiyet uyum sürecinde sesin kimlikle uyumlu hale getirilmesi

AKUSTİK SES ANALİZİ VE TEDAVİLER

Öncelikle ses tellerinin yüksek çözünürlüklü hareketli görüntülenmesi olarak bilinen 'Videolaringostroboskopi' işlemi yapıldığını söyleyen Op. Dr. Bozbora, "Ardından akustik ses analizi yapılır ve dil ve konuşma terapistinin değerlendirmesi ile işlemler tamamlanır. Bunların sonucuna göre hangi tedavi yönteminin uygulanacağı planlanmaktadır" dedi. Op. Dr. Bozbora, tedavi seçenekleri de şöyle sıraladı:

■ MİKROLARİNGOSKOPİ: Mikroskop eşliğinde ağız içinden girilerek, yapılan ve ses tellerindeki nodül, kist, polip gibi iyi huylu lezyonların çıkarılmasını sağlayan minimal invaziv cerrahidir.

■ SES TELİ YER DEĞİŞTİRME: Ses teli felci olan hastalarda, etkilenen teli destekleyerek, sesi güçlendirmeyi amaçlayan cerrahidir.

■ SES TELİ DOLGUSU: Özellikle yaşa bağlı ses zayıflığı veya ses teli felci gibi durumlarda uygulanan, ses tellerine biyouyumlu dolgu maddesi enjekte edilerek, sesin güçlendirilmesini sağlayan etkili ve pratik bir yöntemdir.

■ SES İNCELTME VE KALINLAŞTIRMA AMELİYATLARI: Cinsiyet uyumu ya da estetik ses talepleri doğrultusunda, ses tellerinin gerginliği, uzunluğu veya kalınlığı değiştirilerek sesin tonu üzerinde etki sağlanır.

■ SES BOTOKSU: Spazmodik disfoni gibi kas spazmı kaynaklı ses bozukluklarında, istemsiz kasılmaları azaltmak amacıyla uygulanır. Etkili ve gerektiğinde tekrar edilebilir bir tedavi seçeneğidir.