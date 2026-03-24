Pitonlar obezite tedavilerine ilham olabilir

Son 10 yılda piyasaya sürülen yeni nesil zayıflama ilaçları, milyonlarca kişiye umut olarak pazarda devrim yarattı ancak kullanıcıların sıklıkla mide bulantısı ve sindirim sorunları gibi yan etkiler yaşaması bu başarıya gölge düşürdü. Peki, benzer bir iştah kontrolünü bu olumsuz etkilerle karşılaşmadan sağlamak mümkün olsaydı? Euronews'teki habere göre; ABD'den bilim insanları, pitonların kanında, yeterince yediklerinde beyne bildiren, daha önce tanımlanmamış bir molekül tespit etti.

PTOS DÜZEYİ YÜKSELİYOR

Uzunluğu 7 metreye kadar ulaşabilen bu yılanlar, bütün bir antilopu tek seferde yiyebiliyor ve ardından aylarca, hatta yıllarca besin almadan yaşayabiliyor. Araştırmanın amacı yılanların beslenme biçimini taklit etmek değil, pitonların kalplerine ya da kaslarına uzun vadede zarar vermeden hem uzun süre aç kalıp hem de aşırı yemek yiyebilmeleri, bilim insanlarının ilgisini çeken nokta. Para-tiramin-O-sülfat (pTOS) adı verilen molekül, Profesör Leslie Leinwand ve ekibi tarafından, Afrika, Asya ve Avustralya'da yaşayan bu zehirsiz yılanların sindirim sistemini incelerken keşfedildi. Bilim insanları, pitonların yemek yedikten hemen sonra kalplerinin yüzde 25 oranında büyüdüğünü ve öğünü sindirmek için metabolizmalarının 4 bin kat hızlandığını, buna karşılık kanda pTOS düzeyinin de (bin kattan fazla) dramatik biçimde yükseldiğini gözlemledi. İnsanlarda da pTOS yemeklerden sonra artıyor, ancak çok daha mütevazı düzeyde, yaklaşık iki ila beş kat. pTOS'taki bu ani yükseliş sindirim sürecinin bir parçası: Vücut, tirozin adlı bir amino asidi kullanıyor; bağırsak bakterileri bunu tiramin adlı bir bileşiğe dönüştürüyor. Karaciğer ise tiramini pTOS'a çeviriyor; pTOS beyne ulaşıp tokluk sinyali gönderiyor ve böylece iştahı bastırıyor.

UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Hayvan deneylerinde pTOS verilen fareler daha az yemek yedi. Uzun süreli tedavi, vücut ağırlığında azalmaya ve besin alımında düşüşe yol açtı. Bu etkiler, hareketlilik, enerji kullanımı ya da kan şekeri düzeylerinde önemli değişiklikler olmaksızın ortaya çıktı ve bu da pTOS'un obezite araştırmaları açısından umut verici olabileceğini gösteriyor. Bu keşif, vücudun yemek sonrası tok hissetmesine yardımcı olan yeni bir biyolojik mekanizmayı ortaya koyuyor. Doğal yollardan açlığı azaltan ve kilo kontrolünü destekleyen gelecekteki tedavilere kapı aralayabilir.