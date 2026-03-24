Ultra işlenmiş gıdalar felç riskini yüzde 67 artırıyor

Yeni araştırmalar, yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda tüketiminin ciddi kalp problemleri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Bulgular, Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin Yıllık Bilimsel Toplantısı kapsamında sunuldu. Science Daily'nin haberinde yer alan araştırmaya göre, günde dokuzdan fazla porsiyon ultra işlenmiş gıda tüketen bireyler, günde yaklaşık bir porsiyon tüketenlerle kıyaslandığında, büyük kardiyak olaylar yaşama olasılığı yüzde 67 daha yüksek. Ultra işlenmiş gıdalar arasında cips, kraker, dondurulmuş yemekler, işlenmiş et ürünleri, şekerli içecekler, kahvaltılık gevrekler ve ekmekler yer alıyor.

'ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMESİ GEREKİYOR'

Araştırmada, tüketim arttıkça riskin de kademeli olarak yükseldiği görüldü. Her ek günlük porsiyon, kalp krizi, felç veya koroner kalp hastalığı ya da felçten ölüm olasılığını yüzde 5'in üzerinde artırıyor. University of Texas Health Science Center at Houston'dan kardiyoloji araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı Dr. Amier Haidar, "Ultra işlenmiş gıdalar kalp hastalığı riskini artırıyor. Birçoğu pratik ve hızlı öğün veya atıştırmalık olarak görünse de, bu ürünlerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

6800 KİŞİNİN GIDA TÜKETİMİ İNCELENDİ

Çalışmada, 45-84 yaşları arasındaki 6.814 yetişkinin verileri analiz edildi. Araştırmacılar, katılımcıların günlük ultra işlenmiş gıda tüketimlerini tahmin etmek için gıda anketlerini kullandı. Gıdalar, dört kategoriye ayrılan bir sınıflandırma sistemiyle değerlendirildi: Az işlenmiş veya işlenmemiş (ör. mısır koçanı), orta derecede işlenmiş (ör. mısır nişastası ve konserve mısır) ve ultra işlenmiş (ör. mısır cipsi). En yüksek tüketim grubundaki katılımcılar günde ortalama 9,3 porsiyon ultra işlenmiş gıda tüketirken, en düşük grup 1,1 porsiyon ortalama ile sınırlı kaldı. En yüksek tüketim grubundakiler, en düşük grup ile karşılaştırıldığında, koroner kalp hastalığı veya felçten ölüm, kalp krizi, felç yaşama riskinde yüzde 67 artış gösterdi.

BESİNLERİN ETİKETLERİNİ OKUYUN

Dr. Haidar, riski azaltmanın bir yolunun tüketilen gıdaların türüne dikkat etmek ve besin etiketlerini okumak olduğunu söyledi. Etiketler, ultra işlenmiş gıdalarda genellikle daha yüksek olan şeker, tuz, yağ ve karbonhidrat miktarlarını gösteriyor. Daha az işlenmiş seçenekler arasında sade yulaf, kuruyemiş, baklagiller ve taze veya dondurulmuş meyve-sebze bulunuyor.