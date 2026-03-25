Bakan Memişoğlu açıkladı! Bakanlığın ücretsiz hizmetiyle yeni bir hayata başladılar! "Tam 513 bin kilo nasıl gitti?"

Sağlık Bakanlığı geçen yılın mayıs ayında "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasını başlatmış; boy-kilo ölçümlerinde fazla kilolu çıkanlar Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirilmişti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kampanyaya katılan vatandaşların SHM'lerde sunulan beslenme danışmanlığı ile 10 ayda yaklaşık 513 bin kilo verdiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu; "Türkiye'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Bu kampanyaya katılıp sağlıklı hayat merkezlerimizde takip ettiğimiz 211 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 10 MİLYON VATANDAŞIN BOY-KİLO ÖLÇÜMLERİ YAPILMIŞTI

10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyada 10 milyon vatandaşa ulaşılmış; boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri tespit edilmişti. Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne davet edilmişti.

TAKİPLERİNE EN ÇOK DEVAM EDEN DANIŞANLAR İSTANBUL, ANTALYA VE VAN'DA KAYITLARA GEÇTİ

Kampanya sonrası vatandaşlara verilen beslenme danışmanlığının Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki ilk çıktıları toplandı. Verilere göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki takiplerine devam eden yaklaşık 211 bin kişi yaklaşık 513 bin kilo yani; 513 ton verdi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u 10 bin 901 danışan ile Antalya, 8 bin 738 danışan ile Van izledi.

TOPLAMDA EN FAZLA KİLO VERİLEN İLLER; İSTANBUL, DENİZLİ VE VAN OLDU

SHM'lerde kişiye özel düzenlenen beslenme programları ve rutin kontroller neticesinde en çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kg ile İstanbul, 35 bin 113 kg ile Denizli, 27 bin 634 kg ile Van oldu.

Verilen ortalama kiloya göre ise; Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk beş şehir arasında yer aldı.

10 MİLYON KİŞİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ FAZLA KİLOLU ÇIKMIŞTI

"İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş; 5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmişti. Bu merkezlere başvuran ve takiplerine devam eden danışanlar yeni yıla daha sağlıklı ve zinde başladı.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİLİYOR

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezleri ve Obezite Merkezlerinde de fazla kilo sorununun çözümüne yönelik olarak ücretsiz beslenme danışmanlığı ile fiziksel aktivite ve psikolojik danışmanlık desteği veriliyor.